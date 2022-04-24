Спустя 30 лет: как сейчас выглядит экранная Лора Палмер

Премьера первого эпизода сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» состоялась больше 30 лет назад. Проекту суждено было навсегда изменить телевидение и представление зрителей о детективном жанре. Что стало с одной из звезд проекта — актрисой Шерил Ли, сыгравшей старшеклассницу Лору Палмер, — читайте в материале «Рамблера».

Роль в культовом «Твин Пиксе» стала первой серьезной работой актрисы. Напомним, по сюжету сериала тело ее героини находят на берегу в самой первой серии. Смерть Лоры Палмер послужила завязкой для развития сюжета всего проекта. Отметим, что девушка осталась важным персонажем и позже, поскольку ее убийство пролило свет на много тайн маленького городка. Фотография с портретом Лоры стала частью массовой культуры и не раз появлялась в других шоу.

Позже Линч задействовал Шерил Ли в фильме «Дикие сердцем», принесшим ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, и в картине «Твин Пикс: Огонь иди за мной». После оглушительного успеха сериала актриса также сыграла в таких проектах, как «Пятый в квартете», «Записки из подполья», «Вампиры». Актриса засветилась и в небольших ролях в сериалах «Доктор Хаус» и «Обмани меня», но ни одна из них не смогла превзойти по популярности мистическую Лору Палмер. Актриса вновь вернулась к этому образу в третьем сезоне проекта. Последним появлением актрисы на больших экранах стал эпизод в фильме Вуди Аллена «Светская жизнь».