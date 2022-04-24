Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
2 часа назад

Спустя 30 лет: как сейчас выглядит экранная Лора Палмер

Мира Маркина

Премьера первого эпизода сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» состоялась больше 30 лет назад. Проекту суждено было навсегда изменить телевидение и представление зрителей о детективном жанре. Что стало с одной из звезд проекта — актрисой Шерил Ли, сыгравшей старшеклассницу Лору Палмер, — читайте в материале «Рамблера».

1/7 Премьера первого эпизода сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» состоялась больше 30 лет назад. Проекту суждено было навсегда изменить телевидение и представление зрителей о детективном жанре.
Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/7 Роль в культовом «Твин Пиксе» стала для Шерил Ли первой серьезной работой.
Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс»
3/7 По сюжету «Твин Пикса» тело Лоры Палмер находят на берегу в самой первой серии. Ее смерть послужила завязкой для развития сюжета всего проекта.
Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс»
4/7 Позже Линч задействовал звезду в фильме «Дикие сердцем», принесшим ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, и в картине «Твин Пикс: Огонь иди за мной».
Фото: legion-media.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/7 После оглушительного успеха сериала актриса также сыграла в таких проектах, как «Пятый в квартете», «Записки из подполья», «Вампиры».
Фото: legion-media.ru
6/7 Актриса засветилась и в небольших ролях в сериалах «Доктор Хаус» и «Обмани меня», но ни одна из них не смогла превзойти по популярности мистическую Лору Палмер. Актриса вновь вернулась к этому образу в третьем сезоне проекта.
Фото: Кадр из фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь»
7/7 Сейчас Шерил Ли отдает много времени театральной сцене, а также активно занимается защитой дикой природы.
Фото: legion-media.ru

Роль в культовом «Твин Пиксе» стала первой серьезной работой актрисы. Напомним, по сюжету сериала тело ее героини находят на берегу в самой первой серии. Смерть Лоры Палмер послужила завязкой для развития сюжета всего проекта. Отметим, что девушка осталась важным персонажем и позже, поскольку ее убийство пролило свет на много тайн маленького городка. Фотография с портретом Лоры стала частью массовой культуры и не раз появлялась в других шоу.

Позже Линч задействовал Шерил Ли в фильме «Дикие сердцем», принесшим ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, и в картине «Твин Пикс: Огонь иди за мной». После оглушительного успеха сериала актриса также сыграла в таких проектах, как «Пятый в квартете», «Записки из подполья», «Вампиры». Актриса засветилась и в небольших ролях в сериалах «Доктор Хаус» и «Обмани меня», но ни одна из них не смогла превзойти по популярности мистическую Лору Палмер. Актриса вновь вернулась к этому образу в третьем сезоне проекта. Последним появлением актрисы на больших экранах стал эпизод в фильме Вуди Аллена «Светская жизнь».

Сейчас Шерил Ли отдает много времени театральной сцене, а также активно занимается защитой дикой природы. Актриса замужем за музыкантом Джессом Даймондом, они с супругом воспитывают сына Элайджу

Актеры,Фото,Дикие сердцем,Светская жизнь,Доктор Хаус,Лора Палмер,Шерил Ли,Дэвид Линч,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители