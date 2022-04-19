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53 минуты назад

Как выглядят жены Кирилиана Мерфи, Кита Харингтона и других звезд сериалов

Мария Иглина

Эти актеры покорили миллионы женских сердец. Некоторые девушки даже в тайне мечтали о романе с ними, однако звезды уже нашли "ту самую" и создали семью. "Рамблер" расскажет о женщинах, которым удалось заполучить сердца сериальных красавчиков.

Как выглядят жены популярных актеров из сериалов
Фото: Кадр из сериала "Острые козырьки"Кадр из сериала "Острые козырьки"

Киллиан Мерфи и Ивонн МакГиннесс

Звезда сериала "Острые козырьки" Киллиан Мерфи счастлив в браке вот уже 18 лет. Его женой стала художница Ивонн МакГиннесс. Пара воспитывает двух сыновей — Малачи и Аран. Киллиан и Ивонн познакомились в Ирландии, когда ему было всего 18 лет, а ей — 22. На публике пара практически вместе не появляется, а о личной жизни предпочитают не распространяться.

Йен Сомерхолдер и Никки Рид

А вот актер сериала о вампирах "Дневники вампира" женился на такой же вампирше, но уже из фильма "Сумерки". В 2017 году у пары родилась дочь Боди Солей. Йена Сомерхолдера и Никки Рид объединил интерес к экологии: они ведут благотворительные проекты, посвященные сохранению окружающей среды. А в качестве свадебного подарка пара попросила перевести деньги в фонд спасения животных.

Колин и Хелен О’Донохью

Любители сериалов знают Колина О’Донохью по роли пирата Капитана Крюка в "Однажды в сказке". И его сердце занято Хелен с самого детства. Еще будучи ребенком Колин влюбился в нее, пара ждала совершеннолетия, чтобы пожениться. Хелен работает школьной учительницей. Свадьбу они сыграли в 2009 году, пара воспитывает сына Эвана и дочь Милли.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Тот случай, когда экранный роман стал реальным. Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках "Игры престолов". На протяжении долгого времени пара скрывала свой роман от поклонников. В 2017 году они объявили о помолвке, а в 2020 стало известно, что Кит и Роуз ждут первенца.

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