Ушла из жизни актриса из «Улиц разбитых фонарей» Людмила Елисеева

В Петербурге на 85-м году жизни после продолжительной болезни умерла актриса Людмила Елисеева. Она известна по ролям в телесериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».
«18 апреля на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Людмила Михайловна Елиссева. Приносим искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам актрисы», – говорится в сообщении на сайте театра-фестиваля «Балтийский дом».
Позже будет объявлено о месте и времени проведения прощальной церемонии.
Людмила Елисеева получила известность в 90-х годах прошлого столетия. Она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Сестры», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другие. Последней ролью актрисы стала работа в сериале «Отличница» 2017 года.
Ранее сообщалось, что умерла итальянская актриса Катрин Спаак. Ей было 77 лет. Артистка скончалась в одной из клиник Рима 17 апреля. В 1964 году Спаак исполнила роль в фильме «Уик-энд на берегу океана».