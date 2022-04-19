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3 часа назад

Ушла из жизни актриса из «Улиц разбитых фонарей» Людмила Елисеева

Мир24

В Петербурге на 85-м году жизни после продолжительной болезни умерла актриса Людмила Елисеева. Она известна по ролям в телесериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Ушла из жизни актриса из «Улиц разбитых фонарей» Людмила Елисеева
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«18 апреля на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Людмила Михайловна Елиссева. Приносим искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам актрисы», – говорится в сообщении на сайте театра-фестиваля «Балтийский дом».

Позже будет объявлено о месте и времени проведения прощальной церемонии.

Людмила Елисеева получила известность в 90-х годах прошлого столетия. Она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Сестры», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другие. Последней ролью актрисы стала работа в сериале «Отличница» 2017 года.

Ранее сообщалось, что умерла итальянская актриса Катрин Спаак. Ей было 77 лет. Артистка скончалась в одной из клиник Рима 17 апреля. В 1964 году Спаак исполнила роль в фильме «Уик-энд на берегу океана».

Актеры,Сестры,Катрин Спаак,Людмила Елисеева,
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