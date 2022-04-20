Джулия Робертс рассказала, почему не любит сниматься в романтических комедиях

По ее словам, она не хотела уходить из кино, но все получилось само собой. В начале 2000-х она трижды стала мамой, и ей тяжело было совмещать карьеру кинозвезды и роль матери. На какое-то время о Голливуде пришлось забыть.
Но дети выросли, и теперь 54-летняя Робертс готова ворваться в кинематограф с двумя новыми лентами. В фильме «Билет в рай» ее партнером является Джордж Клуни, а в сериале «Газлит» вместе с ней играет Шон Пен.
Поклонники обратили внимание, что на светском мероприятии Джулия Робертс появилась с рыжей шевелюрой, которую носила ее героиня Вивьен в культовой «Красотке».