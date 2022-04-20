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42 минуты назад

Джулия Робертс возвращается в кинематограф

runews24.ruиещё 1

По ее словам, она не хотела уходить из кино, но все получилось само собой. В начале 2000-х она трижды стала мамой, и ей тяжело было совмещать карьеру кинозвезды и роль матери. На какое-то время о Голливуде пришлось забыть.

Джулия Робертс рассказала, почему не любит сниматься в романтических комедиях
Фото: Кадр из фильма "Красотка"Кадр из фильма "Красотка"

Но дети выросли, и теперь 54-летняя Робертс готова ворваться в кинематограф с двумя новыми лентами. В фильме «Билет в рай» ее партнером является Джордж Клуни, а в сериале «Газлит» вместе с ней играет Шон Пен.

Поклонники обратили внимание, что на светском мероприятии Джулия Робертс появилась с рыжей шевелюрой, которую носила ее героиня Вивьен в культовой «Красотке».

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