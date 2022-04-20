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2 часа назад

Звезда «Фантастических тварей» бросил в женщину стул и был арестован на Гавайях

Мир24

Звезда фильмов «Флэш» и «Фантастические твари» Эзра Миллер бросил в женщину стул и был арестован на Гавайях. Актер поссорился с женщиной и не смог сдержать эмоций, сообщает Page Six.Ссора произошла в ночь на 19 апреля в жилом комплексе. После потасовки на лбу у пострадавшей остался шрам. Миллера арестовали, однако вскоре выпустили до дальнейшего расследования.

Звезда «Фантастических тварей» бросил в женщину стул и был арестован на Гавайях
Фото: Armando Gallo\Zuma\TASSArmando Gallo\Zuma\TASS

Ранее Эзру Миллера обвинили в ограблении семейной пары. Все началось там же – на Гавайях. В местном баре американский актер устроил скандал. Его арестовали за хулиганство и домогательства к посетителям заведения. Однако в итоге Миллера отпустили, потому что пара, сдававшая ему жилье в аренду, внесла за него залог в размере $500.

Похожая история со стулом произошла в Москве в 2018 году с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Тогда спортсмены отмечали 10-летие своей дружбы в одном из ночных баров. Молодые люди жестоко избили находившегося за рулем водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Затем пошли выпить кофе в одном из кафе на ул. Большой Никитской, где продолжили дебош – они нецензурно выражались, кричали на весь зал. Им сделал замечание один из посетителей. Кокорин ударил того стулом по голове. Полную картину похождений футболистов можно найти здесь.

Актеры,Флэш,Виталий Соловчук,Ольга Ушакова,Эзра Миллер,Павел Мамаев,Александр Кокорин,Первый канал,
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