Звезда «Фантастических тварей» бросил в женщину стул и был арестован на Гавайях

Звезда фильмов «Флэш» и «Фантастические твари» Эзра Миллер бросил в женщину стул и был арестован на Гавайях. Актер поссорился с женщиной и не смог сдержать эмоций, сообщает Page Six.Ссора произошла в ночь на 19 апреля в жилом комплексе. После потасовки на лбу у пострадавшей остался шрам. Миллера арестовали, однако вскоре выпустили до дальнейшего расследования.
Ранее Эзру Миллера обвинили в ограблении семейной пары. Все началось там же – на Гавайях. В местном баре американский актер устроил скандал. Его арестовали за хулиганство и домогательства к посетителям заведения. Однако в итоге Миллера отпустили, потому что пара, сдававшая ему жилье в аренду, внесла за него залог в размере $500.
Похожая история со стулом произошла в Москве в 2018 году с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Тогда спортсмены отмечали 10-летие своей дружбы в одном из ночных баров. Молодые люди жестоко избили находившегося за рулем водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Затем пошли выпить кофе в одном из кафе на ул. Большой Никитской, где продолжили дебош – они нецензурно выражались, кричали на весь зал. Им сделал замечание один из посетителей. Кокорин ударил того стулом по голове. Полную картину похождений футболистов можно найти здесь.