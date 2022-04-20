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40 минут назад

Джулия Робертс рассказала, почему не любит сниматься в романтических комедиях

Inc-News

В девяностые годы прошлого столетия Джулия Робертс считалась едва ли не лучшей актрисой комедийно-романтического плана. А потом такие фильмы с ее участием выходить перестали.

Джулия Робертс рассказала, почему не любит сниматься в романтических комедиях
Фото: SPLASH / GALLO IMAGESSPLASH / GALLO IMAGES

Лишь спустя много лет зрители увидели Джулия в привычном ампула в картине «Билет в рай», после чего звезда «Красотки» раскрыла причину нежелания сниматься в романтических комедиях.

По словам актрисы, после ряда успешных проектов режиссеры и продюсеры стали наперебой предлагать ей массу скучных и однотипных персонажей. И Робертс решила отказаться от своего амплуа, чтобы не ставить роли на конвейер.

«Если бы за все это время я прочитала сценарий, который, по моему мнению, был бы на уровне «Ноттинг-Хилла» или «Свадьбы лучшего друга», я бы, конечно, на роль согласилась. Но таких предложений не было», - призналась знаменитость.

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