Джулия Робертс рассказала, почему не любит сниматься в романтических комедиях

В девяностые годы прошлого столетия Джулия Робертс считалась едва ли не лучшей актрисой комедийно-романтического плана. А потом такие фильмы с ее участием выходить перестали.
Лишь спустя много лет зрители увидели Джулия в привычном ампула в картине «Билет в рай», после чего звезда «Красотки» раскрыла причину нежелания сниматься в романтических комедиях.
По словам актрисы, после ряда успешных проектов режиссеры и продюсеры стали наперебой предлагать ей массу скучных и однотипных персонажей. И Робертс решила отказаться от своего амплуа, чтобы не ставить роли на конвейер.
«Если бы за все это время я прочитала сценарий, который, по моему мнению, был бы на уровне «Ноттинг-Хилла» или «Свадьбы лучшего друга», я бы, конечно, на роль согласилась. Но таких предложений не было», - призналась знаменитость.