Звезда фильма «Метро» восхитился московскими электричками

Актер Сергей Пускепалис поделился в беседе с изданием «Москвич Mag», как был приятно удивлен налаженным железнодорожным сообщением между Москвой и Подмосковьем.
Звезда фильма «Метро» живет вместе с семьей в Ярославле вот уже три года. Там Сергей Пускепалис занимает должность художественного руководителя ярославского театра имени Федора Волкова. Но Сын Сергея живет в Подмосковье. Ежедневно ему приходится добираться оттуда до Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).
«Сейчас это недалеко, тем более есть прекрасные железнодорожные ветки, по которым каждые пять минут ходит электричка. Очень быстро: 35 минут — и он в самом центре», — подчеркнул собеседник издания.
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