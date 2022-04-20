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3 часа назад

Звезда фильма «Метро» восхитился московскими электричками

Мира Маркина

Актер Сергей Пускепалис поделился в беседе с изданием «Москвич Mag», как был приятно удивлен налаженным железнодорожным сообщением между Москвой и Подмосковьем.

Звезда фильма «Метро» восхитился московскими электричками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда фильма «Метро» живет вместе с семьей в Ярославле вот уже три года. Там Сергей Пускепалис занимает должность художественного руководителя ярославского театра имени Федора Волкова. Но Сын Сергея живет в Подмосковье. Ежедневно ему приходится добираться оттуда до Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

«Сейчас это недалеко, тем более есть прекрасные железнодорожные ветки, по которым каждые пять минут ходит электричка. Очень быстро: 35 минут — и он в самом центре», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее мы писали, что актриса Екатерина Шпица думает о москвичах.

Актеры,Метро,Екатерина Шпица,Сергей Пускепалис,
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