Высоцкая перепугала заявлением: "Моя жизнь, счастье мое, прощай!"

Юлия Высоцкая редко появляется в социальных сетях, но новым постом она напугала своих поклонников. Спустя некоторое время отсутствия она вновь начала вести соцсети. В своем личном блоге она написала неоднозначную фразу, которая смутила поклонников.

"О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!..", — написала звезда.

Однако, как оказалось, этот текст принадлежит ее героине. Таким способом она анонсировала то, что сыграет в театре Моссовета в постановке "Вишневого сада". В посте она привела цитату своей героини помещицы Раневской. Высоцкая также пригласила поклонников на спектакль.