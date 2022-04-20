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1 час назад

Высоцкая перепугала заявлением: "Моя жизнь, счастье мое, прощай!"

Мария Каткова

Юлия Высоцкая редко появляется в социальных сетях, но новым постом она напугала своих поклонников. Спустя некоторое время отсутствия она вновь начала вести соцсети. В своем личном блоге она написала неоднозначную фразу, которая смутила поклонников.

Высоцкая перепугала заявлением: "Моя жизнь, счастье мое, прощай!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!..", — написала звезда.

Однако, как оказалось, этот текст принадлежит ее героине. Таким способом она анонсировала то, что сыграет в театре Моссовета в постановке "Вишневого сада". В посте она привела цитату своей героини помещицы Раневской. Высоцкая также пригласила поклонников на спектакль.

Ранее сообщалось, что Пригожин высказался о конфликте Крапивиной и Данилко.

Актеры,Юлия Высоцкая,
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