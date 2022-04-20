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1 час назад

Актер «Уральских пельменей» рассказал о неожиданном случае во время съемок

Lenta.ru

Российский юморист, актер проекта «Уральские пельмени» Роман Постовалов вспомнил о неожиданном случае во время съемок в Москве. В разговоре с KP.RU звезда проекта рассказал, что однажды коллектив эвакуировали посреди концерта.

Актер «Уральских пельменей» рассказал о неожиданном случае во время съемок
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам артиста, инцидент произошел несколько лет назад осенью. «Тогда по всей Москве постоянно эвакуировали и торговые центры, и другие здания. Где-то посреди концерта нас просят покинуть здание. Артисты выбежали — кто в чем выступал. Я вот, например, гулял в костюме богатыря по ВДНХ», — поделился Постовалов.

Участник коллектива добавил, что концерт был прерван на несколько часов. Во время перерыва спецслужбы обследовали здание, после чего зрителям и артистам снова разрешили в него зайти. «Все с пониманием отнеслись к этому», — заявил юморист.

Ранее другой участник «Уральских пельменей», актер Андрей Рожков, рассказал об особенностях создания программы. Он сообщил, что съемки выпусков проходят каждые два месяца.

Актеры,Андрей Рожков,ВДНХ,
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