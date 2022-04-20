Панин пожаловался на безденежье из Испании

Российский актер Алексей Панин, проживающий в Испании, заявил, что ему не хватает денег на жизнь и воспитание дочери. Об этом сообщает StarHit.
Когда Панин переехал в Испанию с дочерью, он планировал зарабатывать в России. Однако многие продюсеры начали отказываться от работы с ним. Из-за этого актер вынужден теперь жить на деньги, которые лежали в качестве накоплений.
«В кино мне дорога закрыта давно! Я все время, что живу в Испании, приезжал в Россию на два съемочных дня. С 2015-го на меня идет волна хейта, мне перекрыли вход на все федеральные каналы. И в положительном ключе меня выставлять нельзя. Я должен был лететь в Россию, но уже не полечу, потому что вряд ли оттуда потом уеду. Денег осталось на небольшое количество времени, у меня ребенок, его надо кормить»
Карьеру за границей Панин строить не хочет. Главные роли ему не предлагают, а в эпизодах он играть не намерен.
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