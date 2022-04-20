5 актеров, которые снялись в фильмах для взрослых

Стать востребованным актером не так просто, как это может показаться. Даже главные роли не гарантируют постоянной занятости и достижения карьерных высот. Поэтому порой актерам приходится соглашаться на участие в самых разных проектах. “Рамблер” расскажет, какие голливудские звезды засветились в фильмах эротического жанра.

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Том Сайзмор

Звезда фильмов “Спасти рядового Райана” и “Черный ястреб” на заре своей карьеры был участником самых разных скандалов. Таблоиды смаковали новости о нарушениях закона с участием Сайзмора и прогрессирующей наркозависимости. Безденежье и зависимость вынудили Тома согласиться на съемки в фильмах для взрослых. В своих мемуарах актер написал, что это решение было одной из величайших ошибок в его жизни.

Мейтленд Уорд

Кадр из сериала "Большой ремонт"

Карьера этой американской актрисы начиналась в конце 80-х с участия в ситкомах – “Дерзкие и красивые”, “Парень познает мир”, “Большой ремонт”. Девушка жаловалась, что ей доставались однотипные роли, и движение по карьерной лестнице застопорилось. Актриса увлеклась косплеем. Именно сексапильные образы собирали больше всего положительных оценок. А в июле 2019 года 42-летняя Уорд подписала контракт с агентством, которое ищет будущих звезд фильмов эротического жанра (Society 15). Теперь Мейтленд актриса фильмов для взрослых, чем гордится в соцсетях.

Сандра Буллок

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда приложила все усилия к тому, чтобы стереть из своей биографии эпизод со съемками в эротическом кино. Но как она вообще оказалась на съемочной площадке? Ответ прост: в начале карьеры Сандра не могла найти работу и жила буквально на грани нищеты.

Фильмы, в которых снималась Буллок, можно назвать целомудренными. Но актриса наняла частных детективов, чтобы те не позволили разойтись этим видеокассетам. Сандра до сих пор стесняется этого факта своей творческой биографии.

Дэвид Духовны

Кадр из сериала “Дневники Красной Туфельки”

Красавчик-агент Фокс Малдер – он же американский актер Дэвид Духовны – не раз снимался в эротических фильмах. В отличие от Буллок актер никогда не стеснялся этого опыта. Духовны публично признался, что испытывает зависимость от секса. Есть мнение, что именно это разрушило его многолетний брак. Но и подкрепило желание участвовать в проектах вроде “Дневников Красной Туфельки” – откровенного эротического триллера.

Хлоя Черри