5 актеров, которые снялись в фильмах для взрослых

Стать востребованным актером не так просто, как это может показаться. Даже главные роли не гарантируют постоянной занятости и достижения карьерных высот. Поэтому порой актерам приходится соглашаться на участие в самых разных проектах. “Рамблер” расскажет, какие голливудские звезды засветились в фильмах эротического жанра.
Звезда фильмов “Спасти рядового Райана” и “Черный ястреб” на заре своей карьеры был участником самых разных скандалов. Таблоиды смаковали новости о нарушениях закона с участием Сайзмора и прогрессирующей наркозависимости. Безденежье и зависимость вынудили Тома согласиться на съемки в фильмах для взрослых. В своих мемуарах актер написал, что это решение было одной из величайших ошибок в его жизни.
Карьера этой американской актрисы начиналась в конце 80-х с участия в ситкомах – “Дерзкие и красивые”, “Парень познает мир”, “Большой ремонт”. Девушка жаловалась, что ей доставались однотипные роли, и движение по карьерной лестнице застопорилось. Актриса увлеклась косплеем. Именно сексапильные образы собирали больше всего положительных оценок. А в июле 2019 года 42-летняя Уорд подписала контракт с агентством, которое ищет будущих звезд фильмов эротического жанра (Society 15). Теперь Мейтленд актриса фильмов для взрослых, чем гордится в соцсетях.
Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда приложила все усилия к тому, чтобы стереть из своей биографии эпизод со съемками в эротическом кино. Но как она вообще оказалась на съемочной площадке? Ответ прост: в начале карьеры Сандра не могла найти работу и жила буквально на грани нищеты.
Фильмы, в которых снималась Буллок, можно назвать целомудренными. Но актриса наняла частных детективов, чтобы те не позволили разойтись этим видеокассетам. Сандра до сих пор стесняется этого факта своей творческой биографии.
Красавчик-агент Фокс Малдер – он же американский актер Дэвид Духовны – не раз снимался в эротических фильмах. В отличие от Буллок актер никогда не стеснялся этого опыта. Духовны публично признался, что испытывает зависимость от секса. Есть мнение, что именно это разрушило его многолетний брак. Но и подкрепило желание участвовать в проектах вроде “Дневников Красной Туфельки” – откровенного эротического триллера.
Популярность эротической фотомодели выросла в связи со съемками в эпизодической в сериале “Эйфория”. Но до этого Хлоя была звездой фильмов совершенно другого жанра. В 18 лет девушка познакомилась с фотографом, который занимался ню-фотосессиями. Он познакомил Хлою с представителями индустрии фильмов для взрослых во Флориде. Оценив все возможности и перспективы, будущая звезда переехала в штат, чтобы начать карьеру. На сентябрь 2019 года снялась более чем в 340 фильмах.