Юэн Макгрегор женится на коллеге по фильму «Фарго» Мэри Элизабет Уинстэд

Легендарный актер «Звездных войн» Юэн Макгрегор на этой неделе женится на своей коллеге по сериалу «Фарго» Мэри Элизабет Уинстед. Церемония, по словам инсайдеров, должна пройти в Лос-Анджелесе в пятницу. 51-летний Макгрегор и 37-летняя Уинстед встречаются с 2016 года, вместе они играли пару в телесериале и чувства перешли в реальную жизнь. Всего через месяц после премьеры 3-го сезона «Фарго» в апреле 2017 года Уинстед и её муж Райли Стернс объявили о разводе, хотя были вместе больше 7 лет. Уже в октябре того года Юэн и Мэри перестали скрывать чувства — их неоднократно видели обнимающимися на улицах Лондона. Впоследствии стало известно, что в том же 2017-м Макгрегор расстался со своей женой Евой Мавракис, с которой прожил более двух десятилетий.

Фото: Gettyimages Gettyimages

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Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстэд на Премии гильдии продюсеров Америки, 2022

В 2019 году актёры вместе купили дом в районе каньона Топанга в Лос-Анджелесе, а в августе 2020 года окончательно завершился развод с Мавракис. С Евой у Юэна четверо общих детей: 26-летняя Клара, 20-летняя Эстер, 20-летняя Джамьян и 11-летняя Анук. Но и Мэри подарила ему сына — она впервые стала матерью в июне 2020 года, первенца актрисы назвали Лори. В сентябре прошлого года Макгрегор получил премию «Эмми» за лучшую мужскую роль в мини-сериале «Холстон», где он сыграл роль модельера Роя Холстона. В своей речи актёр говорил о любви к Уинстед и детям.

«Мэри, я так сильно тебя люблю. Я собираюсь забрать это домой и показать нашему новорождённому маленькому мальчику, Лори. И моим прекрасным девочкам, которые, я знаю, они смотрят — Кларе, Эстер, Джамьян и Анук, привет и вам. Всем большое спасибо!», — трогательно поблагодарил родных Юэн.

Совсем недавно, в марте, Макгрегор и Уинстед вместе появились на церемонии вручения премии Гильдии продюсеров в Лос-Анджелесе. На левой руке Мэри внимательные зрители заметили кольцо с большим бриллиантом. Источник рассказал: «Они влюблены больше, чем когда-либо, и рождение их первого совместного ребёнка в прошлом году только укрепило их связь».

Источник фото: Gettyimages