Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстэд

Свадьба запланирована на 22 апреля. «Они влюблены больше, чем когда-либо, и рождение их первого ребенка в прошлом году только укрепило их связь», — сказал источник издания, близкий к паре.

Летом 2021 года стало известно, что Макгрегор в пятый раз стал отцом. Его 25-летняя дочь Клара сообщила о пополнении в семье в своем Instagram-аккаунте.

Макгрегор и Уинстэд познакомились в 2017 году на съемках «Фарго». Артистка стала матерью впервые, в то время как у актера есть две родные дочери — Клара Матильда и Эстер Роуз. Кроме того, у него есть две приемные дочери Джамиян и Анук. Он воспитывал их вместе с художницей Ив Мавракис, с которой расстался в октябре 2017 года.