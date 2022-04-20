Депп заявил, что никогда не смотрел «Пиратов Карибского моря»

Актер Джонни Депп, известный по фильму «Пираты Карибского моря» признался, что никогда не видел первую часть франшизы — «Проклятие Черной жемчужины». Актер заявил об этом на судебном заседании по делу против бывшей жены Эмбер Херд. Новость передает портал Screenrant.

Фото: «Пираты Карибского моря» «Пираты Карибского моря»

«Проклятие Черной жемчужины» вышел на экраны в 2003, положив начало франшизе из пяти фильмов. Джонни Депп сыграл Джека Воробья — остроумного и храброго пирата.

Отвечая на вопрос судьи о связи его героя в фильме и Деппа в реальности, актер ответил, что не смотрел картину, но уверен, что она получилась хорошей.

Джонни Депп участвует в суде по делу о домашнем насилии над Эмбер Херд. Актер утверждает, что никогда не бил бывшую жену и других женщин. 58-летний актер подал в суд на бывшую жену после того, как она написала статью в Washington Post, рассказывая свой опыт домашнего насилия.