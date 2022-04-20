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2 часа назад

Депп заявил, что никогда не смотрел «Пиратов Карибского моря»

Мира Маркина

Актер Джонни Депп, известный по фильму «Пираты Карибского моря» признался, что никогда не видел первую часть франшизы — «Проклятие Черной жемчужины». Актер заявил об этом на судебном заседании по делу против бывшей жены Эмбер Херд. Новость передает портал Screenrant.

Депп заявил, что никогда не смотрел «Пиратов Карибского моря»
Фото: «Пираты Карибского моря» «Пираты Карибского моря»

«Проклятие Черной жемчужины» вышел на экраны в 2003, положив начало франшизе из пяти фильмов. Джонни Депп сыграл Джека Воробья — остроумного и храброго пирата.

Отвечая на вопрос судьи о связи его героя в фильме и Деппа в реальности, актер ответил, что не смотрел картину, но уверен, что она получилась хорошей.

Джонни Депп участвует в суде по делу о домашнем насилии над Эмбер Херд. Актер утверждает, что никогда не бил бывшую жену и других женщин. 58-летний актер подал в суд на бывшую жену после того, как она написала статью в Washington Post, рассказывая свой опыт домашнего насилия.

Депп требует возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов (39 миллионов фунтов стерлингов). Его имя не упоминалось в статье, однако адвокаты утверждают, что имя вычислить довольно легко. Херд подала встречный иск.

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