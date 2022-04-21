За что Гайдай невзлюбил Мордюкову

Фильм “Бриллиантовая рука” входит во все списки лучших советских фильмов. Его режиссером стал легендарный Леонид Гайдай. Несмотря на успех картины, съемки давались нелегко, в частности, из-за того, что на площадке происходили конфликты. Один из таких состоялся между режиссером и актрисой Нонной Мордюковой, которая сыграла управдома Варвару Сергеевну Плющ. В материале “Рамблера” — о том, почему Гайдай невзлюбил актрису на съемках.
У Нонны Мордюковой был тяжелый характер. Об этом говорили многие ее коллеги, которым доводилось работать с ней на съемочной площадке. И роли для нее выбирали такие же. На экранах она проявлялась как твердая и властная женщина, и даже голос не мог скрыть ее стальной характер.
После выхода “Бриллиантовой руки”, многие фразы героини Мордюковой стали крылатыми. До сих пор люди, знакомые с картиной, цитируют управдома. Однако во время съемок между режиссером и актрисой произошел конфликт.
Как говорят разные источники, властная Мордюкова и Гайдай, который не любил, когда его работе мешают, не могли найти общий язык на съемочной площадке, из-за чего несколько раз ругались. Гайдай, известный тем, что любил вставлять в фильмы различные отсылки, после одной из таких ссор решил задеть Мордюкову.
Когда контрабандисты узнают, что бриллианты оказались не в той руке, они начинают смешно друг с другом спорить. Один из них произносит такую фразу: “Черт побери, черт побери! Хэрок эскусто бэн шлак мордюк! Хэрок эскусс мордюк, тобиш нак!”.
На самом деле, разговаривали они на произвольном языке, но зрители отметили именно слово “мордюк”. По одной из версий, прямо перед съемкой этой сцены Гайдай в очередной раз поругался с Мордюковой. Именно поэтому он решил вставить это слово как ругательное в язык контрабандистов. Однако дальше этого слова конфликт не пошел. Даже когда цензоры попросили Гайдая вырезать все сцены с управдомом, он не пошел на уступки.