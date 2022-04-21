За что Гайдай невзлюбил Мордюкову

Фильм “Бриллиантовая рука” входит во все списки лучших советских фильмов. Его режиссером стал легендарный Леонид Гайдай. Несмотря на успех картины, съемки давались нелегко, в частности, из-за того, что на площадке происходили конфликты. Один из таких состоялся между режиссером и актрисой Нонной Мордюковой, которая сыграла управдома Варвару Сергеевну Плющ. В материале “Рамблера” — о том, почему Гайдай невзлюбил актрису на съемках.

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

У Нонны Мордюковой был тяжелый характер. Об этом говорили многие ее коллеги, которым доводилось работать с ней на съемочной площадке. И роли для нее выбирали такие же. На экранах она проявлялась как твердая и властная женщина, и даже голос не мог скрыть ее стальной характер.

После выхода “Бриллиантовой руки”, многие фразы героини Мордюковой стали крылатыми. До сих пор люди, знакомые с картиной, цитируют управдома. Однако во время съемок между режиссером и актрисой произошел конфликт.

Как говорят разные источники, властная Мордюкова и Гайдай, который не любил, когда его работе мешают, не могли найти общий язык на съемочной площадке, из-за чего несколько раз ругались. Гайдай, известный тем, что любил вставлять в фильмы различные отсылки, после одной из таких ссор решил задеть Мордюкову.

Когда контрабандисты узнают, что бриллианты оказались не в той руке, они начинают смешно друг с другом спорить. Один из них произносит такую фразу: “Черт побери, черт побери! Хэрок эскусто бэн шлак мордюк! Хэрок эскусс мордюк, тобиш нак!”.