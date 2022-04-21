Игорь Верник сравнил профессию артиста с квартирой

«Артист — это большая квартира, где роли ходят, спят, сидят за одним столом, спорят, бесчинствуют. Это все ты. Ты — это квартирка на две комнаты или огромное пространство, где творится разное. Это и есть твой опыт, то, что тебя формирует», — пояснил Верник.