Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
3 часа назад

Кейдж объяснил отказ от «Властелина колец» и «Матрицы»

Чемпионат.comиещё 2

В конце 90-х Николасу Кейджу предлагали исполнить роли в двух блокбастерах: Арагорна во «Властелине колец» и Нео в «Матрице». В конечном итоге актёр отказался сыграть в обеих франшизах, которые после выхода тут же стали культовыми.

Кейдж объяснил отказ от «Властелина колец» и «Матрицы»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью изданию People актёр наконец объяснил причины своих отказов. Оказывается, всё дело в его семье — Кейдж не хотел уезжать на другой край света на такой долгий срок. Съёмки в настолько масштабных картинах заняли бы не меньше трёх лет, и актёр решил, что семья гораздо важнее карьеры.

Не существует версии Николаса Кейджа в реальности, которая не хотела бы проводить время с детьми. Не существует Ника Кейджа, который поставил бы карьеру впереди семьи. Я отказался от «Властелина колец» и «Матрицы», потому что не хотел уезжать на три года в Новую Зеландию или Австралию. Я должен был быть дома со своим сыном Уэстоном.

22 апреля состоится премьера нового фильма Николаса Кейджа — «Невыносимая тяжесть огромного таланта». В нём он играет самого себя.

Актеры,Матрица,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители