Кейдж объяснил отказ от «Властелина колец» и «Матрицы»

Не существует версии Николаса Кейджа в реальности, которая не хотела бы проводить время с детьми. Не существует Ника Кейджа, который поставил бы карьеру впереди семьи. Я отказался от «Властелина колец» и «Матрицы», потому что не хотел уезжать на три года в Новую Зеландию или Австралию. Я должен был быть дома со своим сыном Уэстоном.