Кейдж объяснил отказ от «Властелина колец» и «Матрицы»

В конце 90-х Николасу Кейджу предлагали исполнить роли в двух блокбастерах: Арагорна во «Властелине колец» и Нео в «Матрице». В конечном итоге актёр отказался сыграть в обеих франшизах, которые после выхода тут же стали культовыми.
В интервью изданию People актёр наконец объяснил причины своих отказов. Оказывается, всё дело в его семье — Кейдж не хотел уезжать на другой край света на такой долгий срок. Съёмки в настолько масштабных картинах заняли бы не меньше трёх лет, и актёр решил, что семья гораздо важнее карьеры.
Не существует версии Николаса Кейджа в реальности, которая не хотела бы проводить время с детьми. Не существует Ника Кейджа, который поставил бы карьеру впереди семьи. Я отказался от «Властелина колец» и «Матрицы», потому что не хотел уезжать на три года в Новую Зеландию или Австралию. Я должен был быть дома со своим сыном Уэстоном.
22 апреля состоится премьера нового фильма Николаса Кейджа — «Невыносимая тяжесть огромного таланта». В нём он играет самого себя.