Безденежье и алкоголь: как живет Анастасия Немоляева

Несколько дней назад среди поклонников поползли слухи о том, что 52-летняя Анастасия Немоляева спивается. Повод для пересудов дала сама актриса, попросив подписчиков посоветовать ей хорошего нарколога. Что же в действительности происходит в жизни знаменитости?

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Бешеную популярность Анастасии Немоляевой принесла роль в фильме «Курьер», которая фактически досталась ей случайно. Над этой картиной работал ее отец, кинооператор Николай Немоляев. Во время съемок проб 16-летняя Настя крутилась рядом и «подавала реплики» актерам, претендующим на роль Вани.

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Найти артистов, которые идеально бы попали в образы главных героев никак не удавалось. Уставший от затянувшегося кастинга режиссер Карен Шахназаров решил - пусть Немоляева и станет профессорской дочкой Катей. Девочка держалась раскованно, и это привлекло мастера.

Кадр из фильма "Курьер"

Когда «Курьер» вышел на экраны, Немоляева проснулась знаменитой. В прессе об Анастасии заговорили как о подающей надежды актрисе, мужчины заваливали вчерашнюю школьницу любовными письмами и пели серенады под окнами. Анастасия поступила в ГИТИС и одну за одной получала главные роли. В фильме «Интердевочка» она блестяще сыграла Ляльку.

Благодаря кино Немоляева устроила и личную жизнь. Однажды 22-летняя актриса оказалась на съемках российско-японского фильма «Сны о России». К ней подошел молодой японец и вдруг заговорил на русском. «Что?!» - от неожиданности вскрикнула Анастасия, которая привыкла, что японские коллеги никакого языка, кроме родного, не знают. Так начался роман Немоляевой с переводчиком Вениамином Скальником, который по паспорту был Цутому Исидзима.

Замуж актриса вышла один раз и на всю жизнь. Любимому Вене (как ласково называли японца близкие) звезда родила троих дочерей: Софию, Евдокию и Ефросинью. Вместе влюбленные прошли и через трудности, которых было немало в 90-е годы.

Тогда Немоляеву перестали приглашать в кино. Она устроилась в Театр на Малой Бронной, но не прижилась и там. Плохо с работой было и у главы семейства. Тогда Вениамин решил рискнуть и открыл столярную мастерскую, чтобы кормить большую семью. К делу подключилась и Немоляева.

«Мы ремонтировали старые шкафы и расписывали их, а уже потом начали делать все с нуля сами, новое под старину»,

- рассказывала актриса.

Экспресс газета

Бизнес пошел в гору, семейство построило коттедж в Подмосковье, дочери получили хорошее образование. Старшая София окончила МГТУ имени Косыгина, занимается дизайном одежды. Средняя Евдокия учится на биофаке МГУ. Младшая Ефросинья - школьница.

В пандемию у Анастасии и Вениамина было не так много заказов, но бизнес выстоял. Кинематограф давно не приносит актрисе значимого дохода. Поговаривали, что из-за возникших трудностей Немоляева пристрастилась к алкоголю, а недавно и сама знаменитость вдруг взмолилась о помощи.

"Друзья, дайте мне контакты хорошего нарколога. Больше нет сил… Я не могу рисовать, творить. Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю",

- написала Анастасия в своем аккаунте в социальных сетях.

Публикация наделала немало шума, Немоляевой пришлось объясниться. Актриса заверила, что пост был написан с иронией. Ее, как оказалось, очень выбили из колеи события, происходящие на Украине, вот она и не смогла сдержать эмоций. По словам журналистов, которым не сразу удалось связаться со звездой, говорила она не слишком разборчиво. К разговору подключился и супруг знаменитости.

«Никакого алкоголизма нет. Такой шум подняли! То, что Настя написала пост, что ей «нужен нарколог», это была шутка. Написала в сердцах. Просто очень переживала и в этот вечер выпила. Всё. <...> И не надо понимать буквально",

- заявил Вениамин.

Скальник добавил, что сам употребляет спиртное в куда больших объемах, но при этом совершенно не пьянеет, так что никаких проблем и зависимостей у него также нет. Мужчина подтвердил, что семейный бизнес сейчас действительно переживает непростые времена, но пока поводов волноваться у него нет. О кино супруги уже не вспоминают, хоть и жалеют, что в их жизни все пошло другим путем.

«А тут не такая ситуация, что »оставили кино". Кино само нас оставило, скажем так. Я думаю, что жаль. Но так сложились обстоятельства… У нас в семье все в порядке. Передайте: у нас все здоровы, все прекрасно",