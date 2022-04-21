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2 часа назад

Умер звезда сериала «Безумцы» Роберт Морс

Lenta.ruиещё 1

Умер американский актер, лауреат премий «Тони», «Эмми» и «Драма Деск» Роберт Морс. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на семью покойного.

Умер звезда сериала «Безумцы» Роберт Морс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист, наиболее известный по роли эксцентричного соучредителя рекламного агентства Sterling Cooper Берта Купера в сериале «Безумцы», скончался на 91-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

Роберт Алан Морс (полное имя) родился 18 мая 1931 года в городе Ньютон, штат Массачусетс. Впервые он прославился после участия в бродвейской постановке 1961 года «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая». За мюзикл Морс был награжден премией «Тони».

Актеры,Безумцы,Роберт Морс,
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