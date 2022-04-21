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19 минут назад

Актеры, которым не идет худоба

New Magazine

Знаменитости, которым не идет быть худышками.

Актеры, которым не идет худоба
Фото: New MagazineNew Magazine

Максим Матвеев

Максим Матвеев всегда следил за собой, занимался в спортзале, качался. Но ради одной роли решил резко похудеть. Когда съемки завершились он и не думал снова набирать вес. Поклонники отметили, что Матвееву худоба совсем не к лицу, он стал выглядеть болезненным.

Олег Меньшиков

New Magazine

Несколько килограммов сбросил и Олег Меньшиков. Поклонники сразу же стали подозревать у актера болезнь. Но Меньшиков заверил, что со здоровьем у него все в порядке, он просто решил сменить имидж.

Андрей Лавров

New Magazine

Как похудел звезда сериала “След” можно заменить, сравнив первый и последующие сезоны. Зрители уверяют, что он потерял свою индивидуальность. А сейчас и вовсе пропал с экранов. Судя по фотографиям в инстаграме, Андрей делает браслеты ручной работы.

Александр Семчев

New Magazine

Полнотона не стала помехой в его карьере. Потому что зрители на первом месте видели его огромный талант. А когда актер резко сбросил вес, то поклонники решили, что теперь он стал выглядеть хуже.

Алексей Макаров

New Magazine

У этого актера всегда была армия поклонниц. Однажды сын Любови Полищук решил подтянуть свою фигуру и увлекся. С лица исчезли щечки обаяшки и теперь, по мнению поклонниц, он выглядит менее привлекательно. Фото: социальные сети

Актеры,Александр Семчев,Любовь Полищук,Андрей Лавров,Алексей Макаров,Олег Меньшиков,Максим Матвеев,
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