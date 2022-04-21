Актеры, которым не идет худоба

Знаменитости, которым не идет быть худышками.

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Максим Матвеев

Максим Матвеев всегда следил за собой, занимался в спортзале, качался. Но ради одной роли решил резко похудеть. Когда съемки завершились он и не думал снова набирать вес. Поклонники отметили, что Матвееву худоба совсем не к лицу, он стал выглядеть болезненным.

Олег Меньшиков

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Несколько килограммов сбросил и Олег Меньшиков. Поклонники сразу же стали подозревать у актера болезнь. Но Меньшиков заверил, что со здоровьем у него все в порядке, он просто решил сменить имидж.

Андрей Лавров

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Как похудел звезда сериала “След” можно заменить, сравнив первый и последующие сезоны. Зрители уверяют, что он потерял свою индивидуальность. А сейчас и вовсе пропал с экранов. Судя по фотографиям в инстаграме, Андрей делает браслеты ручной работы.

Александр Семчев

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Полнотона не стала помехой в его карьере. Потому что зрители на первом месте видели его огромный талант. А когда актер резко сбросил вес, то поклонники решили, что теперь он стал выглядеть хуже.

Алексей Макаров

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