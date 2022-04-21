Как выглядит Бэйби из «Грязных танцев» после неудачной пластики

Премьера «Грязных танцев» с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей состоялась 35 лет назад, а фильм стал культовой мелодрамой о 60-х годах. «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит главная героиня картины.

Фото: Кадр из фильма "Грязные танцы" Кадр из фильма "Грязные танцы"

На момент съемок в «Грязных танцев» Грей было 27 лет, казалось бы, после успеха фильма ее ждала головокружительная карьера. Однако после выхода картины на большие экраны других главных ролей в жизни Дженнифер так и не случилось.

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Незадолго до премьеры культовой киноленты актриса попала в автомобильную аварию, из-за чего получила проблемы с шеей на долгие года и не могла свободно двигаться. Ей пришлось взять вынужденный перерыв в съемках. Через несколько лет, в начале 90-х, она сделала ринопластику. Операция оказалась неудачной, поэтому Грей пришлось повторно лечь под нож. В результате ее внешний вид изменился настолько, что звезда стала непохожей на себя.

«Я потеряла свою личность и карьеру за одну ночь»,

— вспоминала звезда в одном из интервью.

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Позже в своей книге Out Of The Corner она написала, что ее «изгнали из королевства Голливуд».

«Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Было ощущение, что я прошла программу по защите свидетелей или же стала невидимой»,

— добавила она.