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23 минуты назад

Почему Кейт Уинслет хранит свой "Оскар" в ванной

Катя Кобышева

Премия "Оскар" остается самой популярной и престижной наградой в мире кино. Получить заветную статуэтку мечтают все причастные к созданию фильмов. И, конечно, поклонники каждый год ждут церемонию вручения и обсуждают, кто станет триумфатором.

Почему Кейт Уинслет хранит свой "Оскар" в ванной
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В представлении большинства любая награда, в том числе и "Оскар" обладает большой ценностью, а значит ее надо хранить на самом почетном месте и оберегать от всяческих посягательств. Но есть и иная точка зрения. Так, например, актриса Кейт Уинслет решила, что лучшим местом для "Оскара" станет ванная комната. Почему?

Как объяснила актриса, все дело в том, что в ванную комнату непременно попадает каждый, кто приходит к ней гости. Не каждый решится попросить рассмотреть награду. А в ванной человек остается наедине с собой, его никто не видит. А значит статуэтку можно свободно взять в руки, и не просто подержать, а даже представить себя на сцене и обратиться с благодарственной речью к воображаемой публике, глядя на себя в зеркало.

Кстати, актрисе присудили "Оскара" в 2009 году за роль в фильме Стивена Долдри "Чтец". Кейт Уинслет сыграла роль кондуктора в трамвае, которая помогла подростку, заболевшему скарлатиной, добраться домой, а позже была осуждена за то, что в годы войны была надзирательницей в "Освенциме".

Кроме "Оскара", Кейт Уинслет получила за роль фильме и другие престижные награды: "Золотой глобус", BAFTA, премию гильдии киноактеров и другие.

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