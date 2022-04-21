Адвокат Болдуина заявил, что его оправдали по делу о гибели женщины

Бюро по охране труда и технике безопасности оправдало американского актера Алека Болдуина по делу о происшествии на съемочной площадке фильма «Ржавчина», в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс. Такое сообщение сделал адвокат артиста.
— Мы благодарны Бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико за расследование этого вопроса. Мы ценим, что отчет оправдывает мистера Болдуина, ясно давая понять, что он считал, что в пистолете были только муляжи патронов, — сказал юрист.
По словам адвоката, Болдуин был продюсером фильма и должен был отвечать за кастинги и подбор актеров, а также утверждать изменения в сценарии.
Официальных заявлений о невиновности актера пока нет.
Ранее мы писали о том, что Алек Болдуин сам подал иск против создателей картины.