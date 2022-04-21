Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
2 часа назад

Адвокат Болдуина заявил, что актера оправдали по делу о гибели женщины на съемках

Диана Товсепова

Бюро по охране труда и технике безопасности оправдало американского актера Алека Болдуина по делу о происшествии на съемочной площадке фильма «Ржавчина», в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс. Такое сообщение сделал адвокат артиста.

Адвокат Болдуина заявил, что его оправдали по делу о гибели женщины
Фото: СоцсетиСоцсети

— Мы благодарны Бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико за расследование этого вопроса. Мы ценим, что отчет оправдывает мистера Болдуина, ясно давая понять, что он считал, что в пистолете были только муляжи патронов, — сказал юрист.

По словам адвоката, Болдуин был продюсером фильма и должен был отвечать за кастинги и подбор актеров, а также утверждать изменения в сценарии.

Официальных заявлений о невиновности актера пока нет.

Ранее мы писали о том, что Алек Болдуин сам подал иск против создателей картины.

Актеры,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители