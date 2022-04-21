Адвокат Болдуина заявил, что его оправдали по делу о гибели женщины

— Мы благодарны Бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико за расследование этого вопроса. Мы ценим, что отчет оправдывает мистера Болдуина, ясно давая понять, что он считал, что в пистолете были только муляжи патронов, — сказал юрист.