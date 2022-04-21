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1 час назад

Актер Чадов вспомнил, как сходил в бордель по совету известного артиста

Газета.Ru

Актер Алексей Чадов в рамках подкаста «Ниче святого» рассказал, как некий известный артист уговорил его пойти в киевский бордель.

Чадов вспомнил, как сходил в бордель по совету известного артиста
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА НовостиЕкатерина Чеснокова/РИА Новости

«У нас была экспедиция в Киеве, и после работы мы поехали в бордель. А я в первый раз, мне 21 год, такой целомудренный, люблю девушку. И ко мне подходит известный артист, который дал мне такой совет: «Леш, каждый мужчина ради опыта должен это попробовать». Я послушался», — признался Чадов.

Артист добавил, что иногда у него случались неловкие ситуации в постели с девушками. Однажды Чадов занимался сексом и перепутал имя своей партнершей с героиней сериала. Помимо этого, артист заявил, что никогда не принимал препаратов, повышающих потенцию. Несмотря на это Чадову интересно, какого рода эффект оказывают подобные лекарства.

Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, как Козловский снимается в постельных сценах.

Актеры,Алексей Чадов,Кристина Асмус,
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