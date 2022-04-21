Чадов вспомнил, как сходил в бордель по совету известного артиста

Актер Алексей Чадов в рамках подкаста «Ниче святого» рассказал, как некий известный артист уговорил его пойти в киевский бордель.
«У нас была экспедиция в Киеве, и после работы мы поехали в бордель. А я в первый раз, мне 21 год, такой целомудренный, люблю девушку. И ко мне подходит известный артист, который дал мне такой совет: «Леш, каждый мужчина ради опыта должен это попробовать». Я послушался», — признался Чадов.
Артист добавил, что иногда у него случались неловкие ситуации в постели с девушками. Однажды Чадов занимался сексом и перепутал имя своей партнершей с героиней сериала. Помимо этого, артист заявил, что никогда не принимал препаратов, повышающих потенцию. Несмотря на это Чадову интересно, какого рода эффект оказывают подобные лекарства.
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