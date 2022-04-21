Чадов вспомнил, как сходил в бордель по совету известного артиста

«У нас была экспедиция в Киеве, и после работы мы поехали в бордель. А я в первый раз, мне 21 год, такой целомудренный, люблю девушку. И ко мне подходит известный артист, который дал мне такой совет: «Леш, каждый мужчина ради опыта должен это попробовать». Я послушался», — признался Чадов.