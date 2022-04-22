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5 часов назад

Новая партнерша Керема Бюрсина: фанаты довольны

RusTurkey.com

Наконец-то пришла первая конкретная информация о новом проекте Керема Бюрсина, который на некоторое время оторвался от съемок после окончания сериала «Sen Çal Kapımı» («Любовь витает в воздухе») и наслаждался достигнутой им славой.

Новая партнерша Керема Бюрсина: фанаты довольны
Фото: Источник RusTurkey.comИсточник RusTurkey.com

Всем было очень любопытно, как именно Керем Бюрсин продолжит свою карьеру.Наконец, пришло известие. Согласно новостям TV100, Керем Бюрсин будет сниматься в проекте для Disney Plus.

Партнершей Бюрсина в этом фильме станет Пынар Дениз, одна из самых ярких актрис последних дней. Критикам Очень любопытно, как Пынар Дениз и Керем Бюрсин станут парой. Напомним, Пынар все еще переживает большой взлет в своей карьере с персонажем Джейлин, которого она изображает в сериале Ярги (Суд).

Пока нет подробной информации о проекте, но фанаты уже выразили восторг гармоничностью новой экранной пар.

Актеры,Керем Бюрсин,Walt Disney,
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