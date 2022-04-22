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4 часа назад

Зендея рассказала, как Том Холланд поддерживал её во время тяжёлых съёмок в «Эйфории»

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Обычно Том Холланд и Зендея скрывают подробности своих отношений от лишних ушей, но поклонники знают, что у них все прекрасно. В среду 25-летняя актриса прошлась по красной дорожке на мероприятии Euphoria's For Your Consideration и рассказала в интервью о том, какую роль в её эмоциональном состоянии сыграл бойфренд. В сериале «Эйфория» звезда Disney смогла перевоплотиться в школьницу с наркотической зависимостью, которая пытается жить трезво и одновременно выстраивать близкие отношения с друзьями, семьёй и своей экс-подружкой.

Зендея рассказала, как Том Холланд поддерживал ее во время тяжелых съемок в «Эйфории»
Фото: GettyimagesGettyimages

«Я думаю, это здорово, когда вокруг тебя есть поддержка и любовь, потому что ты нуждаешься в этом», — сказала Зендея в интервью Entertainment Tonight.

Именно Том помогает ей не утонуть в мрачных моментах, которые окутывают её экранную героиню.

«Это нелёгкая работа, поэтому хорошо, когда есть возможность время от времени освобождаться от её давления», — добавила она.

Gettyimages

Поддержка близких людей очень важна, тем более, когда до официального объявления своего романа пара состояла в близких дружеских отношениях. Поэтому когда в 2021 году пресса застала влюблённых за жарким поцелуем в машине, все понимали, что это — судьба. Главной преградой на пути к их совместному счастью стало повышенное внимание прессы, но селебрити стараются с достоинством принимать обстоятельства.

Актеры,Эйфория,Том Холланд,Walt Disney,
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