Зендея рассказала, как Том Холланд поддерживал ее во время тяжелых съемок в «Эйфории»

Обычно Том Холланд и Зендея скрывают подробности своих отношений от лишних ушей, но поклонники знают, что у них все прекрасно. В среду 25-летняя актриса прошлась по красной дорожке на мероприятии Euphoria's For Your Consideration и рассказала в интервью о том, какую роль в её эмоциональном состоянии сыграл бойфренд. В сериале «Эйфория» звезда Disney смогла перевоплотиться в школьницу с наркотической зависимостью, которая пытается жить трезво и одновременно выстраивать близкие отношения с друзьями, семьёй и своей экс-подружкой.