Зендея рассказала, как Том Холланд поддерживал ее во время тяжелых съемок в «Эйфории»

Обычно Том Холланд и Зендея скрывают подробности своих отношений от лишних ушей, но поклонники знают, что у них все прекрасно. В среду 25-летняя актриса прошлась по красной дорожке на мероприятии Euphoria's For Your Consideration и рассказала в интервью о том, какую роль в её эмоциональном состоянии сыграл бойфренд. В сериале «Эйфория» звезда Disney смогла перевоплотиться в школьницу с наркотической зависимостью, которая пытается жить трезво и одновременно выстраивать близкие отношения с друзьями, семьёй и своей экс-подружкой.
«Я думаю, это здорово, когда вокруг тебя есть поддержка и любовь, потому что ты нуждаешься в этом», — сказала Зендея в интервью Entertainment Tonight.
Именно Том помогает ей не утонуть в мрачных моментах, которые окутывают её экранную героиню.
«Это нелёгкая работа, поэтому хорошо, когда есть возможность время от времени освобождаться от её давления», — добавила она.
Поддержка близких людей очень важна, тем более, когда до официального объявления своего романа пара состояла в близких дружеских отношениях. Поэтому когда в 2021 году пресса застала влюблённых за жарким поцелуем в машине, все понимали, что это — судьба. Главной преградой на пути к их совместному счастью стало повышенное внимание прессы, но селебрити стараются с достоинством принимать обстоятельства.