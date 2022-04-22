Почему Джек Николсон больше не снимается в кино

Последние годы в СМИ ходят слухи, мол, звезда «Сияния» Джек Николсон страдает потерей памяти и больше не в состоянии выучить реплики для своих ролей. Но так ли это? Что на самом деле происходит с актером, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Сияние" Кадр из фильма "Сияние"

В прошлом году издание RadarOnline со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Николсон практически стал отшельником, а его соседи переживают за состояние актера, поскольку у него совсем «помутился рассудок». Тогда Джек поспешил опровергнуть эту информацию и в интервью The Sun заявил, что ни о какой потере памяти и деменции в его случае не может идти речи, а в кино он не появляется вовсе не из-за проблем с запоминанием реплик.

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«У меня мозг математика. Но я не собираюсь работать до последнего дня, я не для того все это начинал. Сейчас у меня нет непреодолимой потребности работать в киноиндустрии»,

– сказал Николсон.

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Однако факты говорят сами за себя, последний фильм с участием артиста – романтическая комедия «Как знать…» – вышел на экраны 12 лет назад. Картина получила плохие отзывы от критиков и откровенно провалилась в прокате несмотря на звездный актерский состав, включая Риз Уизерспун, Пола Радда и Оуэна Уилсона. Поклонники Николсона предполагали, что для него это стало ударом, после которого он отказался возвращаться в большое кино. Но это все только догадки, сам Джек так ни разу и не подтвердил, что действительно вышел на пенсию. По его словам, идеальная роль может появиться в любой момент, и тогда от нее будет просто невозможно отказаться. Правда, пока звезда все поступающие предложения отклоняет.

«У меня как-то возникла пугающая мысль, что, возможно, люди в 20-30 лет больше не хотят, чтобы их вызывали на эмоции. Может быть, они хотят просто видеть больше бомб и больше взрывов на экране, ведь они на таком выросли. А я никогда не стану работать над таким кино»,

– рассуждал артист в одном из интервью.

Сейчас, как пишут СМИ, 85-летний Николсон много времени проводит с детьми от актрисы Ребекки Бруссар – сыном Рэем и дочерью Лоррейн. Кроме них, у актера есть дочь Дженнифер, сын Калеб и дочь Хани от трех других женщин, но они не так уж и часто навещаются звездного отца.

Повседневная жизнь Джека Николсона в основном проходит в его огромном особняке на Малхолланд-драйв. По информации СМИ, актер встает поздно, пьет молоко и проводит основную часть дня за холстом – с возрастом коллекционирование живописи переросло в увлечение рисованием.