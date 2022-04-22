Французский актер Жак Перрен умер в Париже

Французский актер и режиссер Жак Перрен умер в Париже в возрасте 80 лет, передает France 24. Смерть наступила 21 апреля.

Смерть подтвердил сын покойного Матье Симоне.

«Семья с огромным прискорбием сообщает о смерти режиссера Жака Перрена, который скончался в четверг, 21 апреля, в Париже. Он умер спокойно»,

— рассказал сын.

Жак Перрен родился в июле 1941 года в Париже. С 1950-х по наши дни он снялся более чем в 70 фильмах. Первой главной ролью Перрена, снимавшегося как в итальянском, так и во французском кино, стала роль в фильме «Девушка с чемоданом» (1961), где его партнершей стала Клаудия Кардинале.