Французский актер Жак Перрен умер в Париже

Французский актер и режиссер Жак Перрен умер в Париже в возрасте 80 лет, передает France 24. Смерть наступила 21 апреля.
Смерть подтвердил сын покойного Матье Симоне.
«Семья с огромным прискорбием сообщает о смерти режиссера Жака Перрена, который скончался в четверг, 21 апреля, в Париже. Он умер спокойно»,
— рассказал сын.
Жак Перрен родился в июле 1941 года в Париже. С 1950-х по наши дни он снялся более чем в 70 фильмах. Первой главной ролью Перрена, снимавшегося как в итальянском, так и во французском кино, стала роль в фильме «Девушка с чемоданом» (1961), где его партнершей стала Клаудия Кардинале.
В 1966 году Перрен получил на Венецианском кинофестивале Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль в фильме «Человек наполовину». В 1968 году создал собственную киностудию, где были сняты картины «Дзета», «Победа с песней на устах», «Микрокосмос» и др. В 2016 году стал командором ордена Почетного легиона.