Звезда «Универа» рассказала о нежелании копить на жилье

Российская актриса, звезда сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина рассказала, что не желает копить деньги на большие покупки, включая квартиру. Артистка поделилась своим мнением в интервью с изданием «Вокруг ТВ».

Фото: Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

После развода с мужем, актером Александром Яцко Валюшкина с двумя детьми переехала в дом, который продолжает снимать.

«Это место, в котором я хочу жить, люблю его очень. Вообще, я практически его считают уже своим», — рассказала актриса.

Валюшкина заявила, что решает проблемы по мере их поступления, старается жить настоящим моментом и не загадывает на будущее. «Я буду копить 15 лет и потом накоплю себе на квартиру. Нет, вот так я не живу», — отметила актриса.