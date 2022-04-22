Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
2 часа назад

Звезда «Универа» рассказала о нежелании копить на жилье

Lenta.ruиещё 1

Российская актриса, звезда сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина рассказала, что не желает копить деньги на большие покупки, включая квартиру. Артистка поделилась своим мнением в интервью с изданием «Вокруг ТВ».

Звезда «Универа» рассказала о нежелании копить на жилье
Фото: Фото: Екатерина Чеснокова / РИА НовостиФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

После развода с мужем, актером Александром Яцко Валюшкина с двумя детьми переехала в дом, который продолжает снимать.

«Это место, в котором я хочу жить, люблю его очень. Вообще, я практически его считают уже своим», — рассказала актриса.

Валюшкина заявила, что решает проблемы по мере их поступления, старается жить настоящим моментом и не загадывает на будущее. «Я буду копить 15 лет и потом накоплю себе на квартиру. Нет, вот так я не живу», — отметила актриса.

В декабре 2021 года Валюшкина пожаловалась, что ее бывший супруг вместе с новой семьей поселился в квартире, которой владеет вместе с актрисой. Она добавила, что Яцко прописал там ребенка без ее разрешения.

Актеры,Елена Валюшкина,Александр Яцко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители