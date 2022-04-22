Николас Кейдж рассказал о своих странных покупках

Актер Николас Кейдж впервые за последние 14 лет принял участие в записи ток-шоу. Как пишет TooFab, Кейдж пришел на шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live.

Фото: Thomas Peter/Reuters Thomas Peter/Reuters

В частности, он ответил на слухи о своих многочисленных эпатажных покупках. Кейдж признал, что однажды купил двухголовую змею. Идея пришла к нему во сне. «Мне долго снились двухголовые орлы. Однажды после такого сна мне позвонил менеджер и сказал, что ему позвонили и рассказали, что нашли двухголовую змею, которая могла бы меня заинтересовать», — вспоминает 58-летний актер.

Стоимость змеи он раскрывать не стал.

«Они дрались. Одна голова доминировала над другой. Зачем! Желудок-то у них был один. Но приходилось помещать лопатку между двумя головами, чтобы их покормить, это было странно», — сказал Кейдж, добавив, что отдал змею в зоопарк, где та прожила перед смертью 14 лет.

Также Кейдж развеял слухи о том, что он якобы купил пещеру с летучими мышами. Однажды он действительно заинтересовался такой пещерой.

«Когда-то я решил изучать стихии. У меня был билет на Большой барьерный риф, я изучал воду. С воздухом я далеко я не зашел, я хотел полетать на дельтаплане, но не случилось. С огнем я познакомился на съемках «Призрачного гонщика». А после хотел исследовать землю, уйти в спелеологию, походить по пещерам», — объясняет он.

Заинтересовавшая Кейджа пещера была выставлена на продажу и была покрыта сталактитами, на стенах были кристаллы молочного цвета. «Я был женат, я думал, что хочу в пещеру, что она похожа на нефильтрованное саке, подумал, что хочу купить ее, спуститься туда с женой, раздеться и пить. Стоит ли говорить, что пещеру я не купил и мышей там тоже не было», — заключил артист.