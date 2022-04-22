Аня Тейлор-Джой хотела бы побриться налысо ради роли в "Безумном Максе"

Актриса Аня Тейлор-Джой выразила желание побрить голову налысо ради главной роли в предстоящем проекте «Безумный Макс: Фуриоса». Об этом сообщает Variety.

Фото: Armando Gallo/Global Look Press Armando Gallo/Global Look Press

«Аня хочет это сделать, но режиссер не согласен. Так что не знаю, удастся ли ей это», — рассказала художница по костюмам Дженни Биван. Аня Тейлор-Джой исполнит роль Фуриосы, однорукой воительницы, в приквеле «Безумного Макса. Дороги ярости».

В центре новой картины будет жизнь Фуриосы. По предположениям аналитиков, в сюжете может быть задействована история похищения главной героини и ее матери из матриархального общества. Также в фильме появится Крис Хемсворт.

В первой части «Безумного Макса» Фуриосу исполнила Шарлиз Терон. Она сбежала от начальника Несмертного Джо, захватившего неограниченную власть в постапокалиптическом мире.