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4 часа назад

Актрису Ханде Эрчел поймали на лжи

Моя Москва.онлайн

28-летнюю турецкую актрису Ханде Эрчел, получившую известность благодаря работе над сериалами «Постучись в мою дверь», «Дочери Гюнеш», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Азизе» и «Чёрная Жемчужина», заподозрили во лжи.

Ханде Эрчел уйдет в Disney
Фото: https://mymsk.online/https://mymsk.online/

Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что девушка решила на время оставить карьеру в кино и посвятить себя учёбе. Позже выяснилось, что Ханде Эрчел подписала контракт о сотрудничестве со стриминговой платформой «Disney+» и примет участие в работе над её новой картиной.

Напомним, осенью 2022 года состоится премьера исторического проекта «Опьянённый любовью», в котором сыграла актриса. Картина должна была выйти раньше, однако планам создателей помешала пандемия коронавируса.

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