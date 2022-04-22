Ханде Эрчел уйдет в Disney

28-летнюю турецкую актрису Ханде Эрчел, получившую известность благодаря работе над сериалами «Постучись в мою дверь», «Дочери Гюнеш», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Азизе» и «Чёрная Жемчужина», заподозрили во лжи.
Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что девушка решила на время оставить карьеру в кино и посвятить себя учёбе. Позже выяснилось, что Ханде Эрчел подписала контракт о сотрудничестве со стриминговой платформой «Disney+» и примет участие в работе над её новой картиной.
Напомним, осенью 2022 года состоится премьера исторического проекта «Опьянённый любовью», в котором сыграла актриса. Картина должна была выйти раньше, однако планам создателей помешала пандемия коронавируса.