«Электроник» Владимир Торсуев завел близнеца собаки из культового фильма

Актер Владимир Торсуев, исполнявший роль Электроника в культовом советском фильме, завел близнеца «собаки-робота» своего героя. Он выбрал домашнего питомца той же породы, что и пес, сыгравший в ленте «Приключения Электроника» (1979) более сорока лет назад. Об этом пишет KP.RU.

Фото: Кадр из фильма "Приключения электроника" Кадр из фильма "Приключения электроника"

«Это довольно редкая порода — эрдельтерьер, найти ее было непросто. Ей занимаются немногие заводчики. В фильме собаку зовут Рэсси (редчайшая электронная совершенная собака и так далее), а я назвал своего Рэсс (редчайшая эксклюзивная сверхспособная собака). Имя мы придумали всей семьей», — рассказал артист.

В фильме роль Рэсси сыграл пес Чингиз. Тогда он поразил всю съемочную группу своей исполнительностью и покладистым характером. Торсуев сказал, что хочет из своего Рэсса сделать кинозвезду, какой был Чингиз.