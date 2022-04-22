58-летний Николас Кейдж станет отцом в третий раз

58-летний Николас Кейдж («Жизнь Дэвида Гейла», «Скала», «Птаха», «Город ангелов», «Без лица», «Невыносимая тяжесть огромного таланта», «Призрачный гонщик», «Покидая Лас-Вегас», «Врата тьмы», «Ученик чародея», «Время ведьм», «Угнать за 60 секунд»), американский актёр, режиссёр, продюсер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», в эфире «The Kelly Clarkson Show» рассказал о том, что станет отцом девочки. По словам артиста, ее назовут Леннон Оги.
Мой брат был диджеем и организовал собственную радиостанцию, где играли хиты 60-х годов прошлого столетия. Конечно, там играл альбом «Let It Be» и песня «Across the Universe». Мне было четыре года, и я был совершенно парализован этой музыкой. Мою малышку будут звать Леннон Оги. Леннон — в честь Джона Леннона, а Оги — в честь моего отца. Если коротко, то Ленни». — Николас Кейдж, американский актёр, режиссёр, продюсер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».
О беременности 27-летней японки Рико Шибаты, пятой жены Кейджа, стало известно в январе 2022 года. Отмечается, что у актёра есть двое сыновей — 31-летний Уэстон, матерью которого является Кристина Фалтон, и 16-летний Кал-Эл от Элис Ким, третьей супруги. В 2014 году Уэстон сделал Кейджа дедушкой. Мальчика назвали Люсиан Огастус.
Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в 2020 году в Японии, где актёр принимал участие в съёмках картины «Узники страны призраков». Они поженились в феврале 2021 года в Лас-Вегасе. Отмечается, что писатель Август Флойд Коппола, отец Кейджа, в честь которого будет названа его дочь, скончался в 2009 году.