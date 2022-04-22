58-летний Николас Кейдж станет отцом в третий раз

Мой брат был диджеем и организовал собственную радиостанцию, где играли хиты 60-х годов прошлого столетия. Конечно, там играл альбом «Let It Be» и песня «Across the Universe». Мне было четыре года, и я был совершенно парализован этой музыкой. Мою малышку будут звать Леннон Оги. Леннон — в честь Джона Леннона, а Оги — в честь моего отца. Если коротко, то Ленни». — Николас Кейдж, американский актёр, режиссёр, продюсер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».

О беременности 27-летней японки Рико Шибаты, пятой жены Кейджа, стало известно в январе 2022 года. Отмечается, что у актёра есть двое сыновей — 31-летний Уэстон, матерью которого является Кристина Фалтон, и 16-летний Кал-Эл от Элис Ким, третьей супруги. В 2014 году Уэстон сделал Кейджа дедушкой. Мальчика назвали Люсиан Огастус.