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1 час назад

58-летний Николас Кейдж станет отцом в третий раз

Моя Москва.онлайн

58-летний Николас Кейдж («Жизнь Дэвида Гейла», «Скала», «Птаха», «Город ангелов», «Без лица», «Невыносимая тяжесть огромного таланта», «Призрачный гонщик», «Покидая Лас-Вегас», «Врата тьмы», «Ученик чародея», «Время ведьм», «Угнать за 60 секунд»), американский актёр, режиссёр, продюсер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», в эфире «The Kelly Clarkson Show» рассказал о том, что станет отцом девочки. По словам артиста, ее назовут Леннон Оги.

58-летний Николас Кейдж станет отцом в третий раз
Фото: https://mymsk.online/https://mymsk.online/

Мой брат был диджеем и организовал собственную радиостанцию, где играли хиты 60-х годов прошлого столетия. Конечно, там играл альбом «Let It Be» и песня «Across the Universe». Мне было четыре года, и я был совершенно парализован этой музыкой. Мою малышку будут звать Леннон Оги. Леннон — в честь Джона Леннона, а Оги — в честь моего отца. Если коротко, то Ленни». — Николас Кейдж, американский актёр, режиссёр, продюсер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».

О беременности 27-летней японки Рико Шибаты, пятой жены Кейджа, стало известно в январе 2022 года. Отмечается, что у актёра есть двое сыновей — 31-летний Уэстон, матерью которого является Кристина Фалтон, и 16-летний Кал-Эл от Элис Ким, третьей супруги. В 2014 году Уэстон сделал Кейджа дедушкой. Мальчика назвали Люсиан Огастус.

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в 2020 году в Японии, где актёр принимал участие в съёмках картины «Узники страны призраков». Они поженились в феврале 2021 года в Лас-Вегасе. Отмечается, что писатель Август Флойд Коппола, отец Кейджа, в честь которого будет названа его дочь, скончался в 2009 году.

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