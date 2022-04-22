Что помешало Торсуевым состояться как профессиональным актерам

Владимир и Юрий Торсуевы стали мегапопулярными в 14 лет — после выхода на экраны замечательного детского фильма «Приключения Электроника». По Элу и Сыроежкину сходили с ума девчонки всей страны, писали исполнителям ролей письма мешками. Специалисты по достоинству оценили работы близнецов, которые сыграли очень убедительно. Почему же Торсуевы так и не стали профессиональными актерами, хотя снимаются в кино до сих пор? 22 апреля братьям исполняется 56 лет.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Как они вообще попали в кино?

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Для съемок в «Приключениях Электроника» Торсуевых выбрали из 300 с лишним пар близнецов со всего Советского Союза. Отец москвичей Володи и Юры был секретарем ЦК ВЛКСМ, лично знал Гагарина, в честь которого назвал одного из сыновей. Родители братьев дружили с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, что жили по соседству, с Иосифом Кобзоном.

На время съемок Торсуевы забросили учебу и полностью окунулись в новую жизнь. Они зарабатывали хорошие деньги, родителям отдавали лишь их часть. Трудности? Ну, например такие, что из брюнетов пришлось превратиться в блондинов и подкрашивать корни вонючей и едкой жидкостью каждые десять дней.

После головокружительного успеха Владимир и Юрий дали зарок: никогда не сниматься поодиночке. На индивидуальные предложения отвечали отказом. Позже они признали, что это было большой ошибкой. Следующий фильм с участием братьев Торсуевых — «Незнайка с нашего двора» вышел на экраны только через четыре года. «Электроники» тогда уже окончили школу.

Так почему не театральный?

Это трудно понять, но учебу где-либо на актерском факультете Владимир и Юрий, как выясняется, вообще для себя не рассматривали. В поздних интервью они так объясняли свою позицию: «Каждый профессор и мастер хочет, чтобы к нему приходил пластилин, а дальше он будет лепить из него то, что ему хочется. А ты приходишь уже со знаниями, ты почти Лауреат государственной и он в тебе видит врага».

Они поступили в полиграфический институт, но скоро были отчислены. Работали на хлебозаводе, служили в армии в Подмосковье. Владимир поступил на философский факультет МГУ, Юрий — в институт стран Азии и Африки. Учеба снова не пошла. Значительно позже Владимир все же стал выпускником Московской юридической академии. В 1990-е братья занялись бизнесом, но в итоге, столкнувшись с бандитами, были вынуждены уносить ноги из столицы, чтобы сохранить жизнь.

Встречи и прощания

Первым из братьев попытку создать семью предпринял Юрий. Когда ему было всего 16, начал жить с дочерью дипломата по имени Ира. Оба были слишком молоды для брака и в итоге расстались. Вторая избранница Наталья подарила Юрию сына Никиту и дочь Анастасию.

Владимир оказался очень любвеобилен — только официально женился не менее четырех раз. Детей в браках он не нажил, со всеми бывшими разрывал и чисто человеческие отношения. Как утверждает Торсуев, супругам он оставлял квартиры, дачи, машины. У Владимира есть дочь Елизавета, рожденная в результате недолгого романа, который не привел пару в ЗАГС.

«Я небогат, поэтому очереди из женщин нет. Выступаю за свободные отношения, честно говорю!»

— заявляет он теперь.

Братья Торсуевы сегодня

Небогаты оба брата, говорят, что даже машина у Торсуевых одна на двоих. Они не отказываются от участия в ток-шоу, соглашаются быть ведущими на торжествах, последнее не проходит без приключений. В 2016 году, например, «Cыроежкин» отличился на свадьбе в Подмосковье.

«Юрий стал распивать спиртное, скандалить с персоналом банкетного зала. Потом его выгнали на улицу, он уселся прямо на дорогу с бутылкой коньяка, пил, мешал движению машин. Пришлось вызвать полицию»,

— рассказывал очевидец порталу Life. ru. «Электроник» как-то переусердствовал с горячительным на мероприятии для детей в Доме кино.