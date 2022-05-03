5 актеров, которые наступили себе на горло ради роли

Путь к славе порой бывает слишком тернистым. Но кто готов рискнуть, тот может сорвать настоящий куш. Сегодня “Рамблер” расскажет, на что были готовы пойти восходящие голливудские звезды ради роли в крутых проектах.

Фото: Кадр из фильма "Поцелуй вампира" Кадр из фильма "Поцелуй вампира"

Николас Кейдж и борьба с фобией

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Роль Питера Лоу (менеджера, страдающего параноидальным бредом) в комедийном хорроре “Поцелуй вампира” (1988) была для Николаса Кейджа важной потому, что он только начинал свой путь в большое кино. Но уже тогда в Голливуде знали о том, насколько серьезно актер готов выкладываться на съемках. “Поцелуй вампира” не имел успеха в прокате. Но он подарил зрителям много мемов, а еще историю о том, как Кейдж, преодолевая отвращение перед тараканами, съел парочку насекомых за кадром и на съемках. Их нашли в котельной. Кстати, от Кейджа требовали съесть только сырое яйцо.

Холли Берри и игнорирование гигиены

Кадр из фильма "Лихорадка джунглей"

Свой путь в кино Холли Берри начинала, сойдя с модельного подиума. Актриса была так вдохновлена ролью Вивиан в фильме “Лихорадка джунглей” (1991), что была готова ради нее на все. Например, забыть о душе на несколько дней. В 2012 году Холли в эфире шоу Венди Вильямс подтвердила слухи о суровой подготовке к роли. Актриса действительно не мылась около десяти дней подряд.

Леонардо Ди Каприо в дикой природе

Съемки оскароносного фильма “Выживший” (2015) и так проходили не в самых приятных условиях. В Канадских Скалистых горах было очень холодно, а график съемочных дней постоянно менял режиссер, который хотел отснять материал поскорее. Леонардо Ди Каприо не жаловался, а всеми силами пытался вжиться в образ своего персонажа Хью Гласса. Он спал в туше животного, ел сырую печень бизона, плыл в замерзшей реке. Именно поэтому его реакции в картине на все эти испытания так естественны.

Кристиан Бэйл и обед из личинок

Этот актер как никто другой знает, на что можно пойти ради роли. Когда Кристиану Бэйлу предстояли съемки в драме “Спасительный рассвет” (2006), актер был в предвкушении. Чтобы вжиться в роль героя войны в плену Дитера Денглера, Бэйл прошел через пытки, голод (и потерю 27 килограмм веса), схватку с настоящей змеей и поедание живых личинок. Все это было сделано для того, чтобы показать глубину отчаяния своего персонажа во время заключения.

Мишель Пфайффер – укротительница канареек