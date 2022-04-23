Съемки нового фильма с Уиллом Смитом отменили

Первая часть вышла в 2018 году, картина оказалась довольно успешной и тогда же стриминговый сервис сообщил, что фильм получит продолжение. Но не так давно стало известно, что съемок продолжения все же не будет. При этом Netflix утверждает, что такое решение никак не связано с инцидентом на церемонии вручения премии "Оскар", на которой Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока из-за неудачной шутке о прическе его жены.