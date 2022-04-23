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3 часа назад

Съемки нового фильма с Уиллом Смитом отменили

Катя Кобышева

Стриминговый сервис Netflix отказался работать над новым фильмом "Яркость 2", главную роль в котором должен был сыграть популярный голливудский актер Уилл Смит.

Съемки нового фильма с Уиллом Смитом отменили
Фото: Кадр из фильма "Я — легенда"Кадр из фильма "Я — легенда"

Первая часть вышла в 2018 году, картина оказалась довольно успешной и тогда же стриминговый сервис сообщил, что фильм получит продолжение. Но не так давно стало известно, что съемок продолжения все же не будет. При этом Netflix утверждает, что такое решение никак не связано с инцидентом на церемонии вручения премии "Оскар", на которой Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока из-за неудачной шутке о прическе его жены.

Напомним, что после скандала Академия искусств официально запретила ему появляться на своих мероприятиях в течение ближайших десяти лет, а некоторые проекты с актером оказались под угрозой отмены.

Создатели фильма могли посчитать, что в сложившейся ситуации рейтинги картины будут не слишком высокими, и проще не начинать съемки, чем считать потом убытки.

Ранее было объявлено имя еще одной финалистки шоу "Голос.Дети".

Актеры,Оскар,Уилл Смит,Netflix,
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