Паттинсон охарактеризовал героя нового "Бэтмена"

Обычно в фильмах "подсвечиваются" личностные качества героев и их поступки. Нечасто уделяется внимание их предпочтениям и вкусам, хотя иногда было бы не лишним рассказать и об этом. Мэтт Ривз в своем "Бэтмене" (который, вероятно, нескоро будет представлен российскому зрителю) поставил акцент именно на предпочтениях главного персонажа. Из фильма можно будет узнать, какую музыку он любит и какое смотрит кино. В интервью "Кинопоиску" Роберт Паттинсон, перевоплотившийся в Бэтмена, рассказал и о том, что его герой ведет дневник, и о том, что Бэтмен, по большому счету, одинок. Таким, как он, редко находится место в обществе.