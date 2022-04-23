Паттинсон охарактеризовал героя нового "Бэтмена"

Казалось бы, что в фильме уже есть противоречивый, странный герой — Загадочник. Но и Бэтмен не менее противоречивая натура.
Обычно в фильмах "подсвечиваются" личностные качества героев и их поступки. Нечасто уделяется внимание их предпочтениям и вкусам, хотя иногда было бы не лишним рассказать и об этом. Мэтт Ривз в своем "Бэтмене" (который, вероятно, нескоро будет представлен российскому зрителю) поставил акцент именно на предпочтениях главного персонажа. Из фильма можно будет узнать, какую музыку он любит и какое смотрит кино. В интервью "Кинопоиску" Роберт Паттинсон, перевоплотившийся в Бэтмена, рассказал и о том, что его герой ведет дневник, и о том, что Бэтмен, по большому счету, одинок. Таким, как он, редко находится место в обществе.
"На этот раз все не просто считают Бэтмена фриком, но и отмахиваются от него. Он не особо важный фрик, даже для полиции. Весь город кишит фриками, и Бэтмен — всего лишь один из них, очередной чудик в костюме", — говорит актер.
В этом фильме главный герой еще даже неизвестен как Бэтмен. Да и мотив для совершения преступлений у него слишком личный.
"Окружающие не видят в нем героя", — подчеркивает Роберт Паттинсон.
Но поскольку героями не рождаются, а становятся, у "чудика в костюме" наверняка будет не один шанс для того, чтобы проявить себя. Увидим. Осталось лишь дождаться начала проката.