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1 час назад

Шонн Пенн разводится спустя полтора года после женитьбы

Мира Маркина

Бракоразводный процесс американского актера Шона Пенна завершен, сообщает TMZ.

Шонн Пенн разводится спустя полтора года после женитьбы
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

С австралийской актрисой Лейлой Джордж, теперь уже бывшей супругой, Шон познакомился в 2016 году. Несмотря на существенную разницу в возрасте между коллегами по цеху завязался бурный роман. Уже в июле 2020 года пара поженилась. Церемония была тихой, на ней присутствовали только члены семьи.

Однако спустя всего год после свадьбы Лейла подала на развод.

Ранее мы рассказывали о том, что достанется Диларе после развода с Моргенштерном.

Актеры,Шон Пенн,
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