Шонн Пенн разводится спустя полтора года после женитьбы

С австралийской актрисой Лейлой Джордж, теперь уже бывшей супругой, Шон познакомился в 2016 году. Несмотря на существенную разницу в возрасте между коллегами по цеху завязался бурный роман. Уже в июле 2020 года пара поженилась. Церемония была тихой, на ней присутствовали только члены семьи.