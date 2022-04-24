Керем Бюрсин будет работать в Испании

Согласно распространенному сообщению, артист рассказал о том, что провел ряд важных встреч на разных уровнях, пообщался с рядом известных актеров и продюсеров, в результате чего достиг важных договоренностей.

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

По словам Керема, вскоре он даст отдельное интервью, посвященное зарубежным проектам, в частности сотрудничеству с испанскими коллегами.

Пик популярности Керема Бюрсина пришёлся на период его участия в сериале "Постучись в мою дверь", который стал одним из самых успешных турецких проектов последних лет.