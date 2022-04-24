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1 час назад

Керем Бюрсин будет работать в Испании

RusTurkey.com

Согласно распространенному сообщению, артист рассказал о том, что провел ряд важных встреч на разных уровнях, пообщался с рядом известных актеров и продюсеров, в результате чего достиг важных договоренностей.

Керем Бюрсин будет работать в Испании
Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

По словам Керема, вскоре он даст отдельное интервью, посвященное зарубежным проектам, в частности сотрудничеству с испанскими коллегами.

Пик популярности Керема Бюрсина пришёлся на период его участия в сериале "Постучись в мою дверь", который стал одним из самых успешных турецких проектов последних лет.

Именно благодаря этому сериалу Керем стал популярен во всем мире. Отметим, что проект был продан более чем в 80 стран .

Актеры,Керем Бюрсин,
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