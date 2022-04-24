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2 часа назад

Актер Бен Уишоу развелся с мужем после 10 лет брака

Газета.Ru

Звезда фильма "Парфюмер" Бен Уишоу расстался с австралийским композитором Марком Брэдшоу после 10 лет брака. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник, супруги развелись из-за напряженного графика поездок и работы Уишоу.

Актер Бен Уишоу развелся с мужем после 10 лет брака
Фото: Global Look Press/Getty ImagesGlobal Look Press/Getty Images

"Их брак распался. Муж Бена сказал друзьям, что встречается с другими людьми. Переезды и рабочий график дали о себе знать. Они до сих пор живут вместе и, видимо, дружно. Но уже несколько месяцев они встречаются с другими людьми",

— заявил источник.

Пара познакомилась в 2009 году на съемках фильма "Яркая звезда" — Уишоу сыграл в нем главную роль, а Брэдшоу написал музыку к ленте. В 2012 году они заключили гражданское партнерство в Сиднее. До вступления в брак артисты не обсуждали свою ориентацию публично. В 2014 году Уишоу заявил, что каминг-аут был для него напряженным событием, но "все, на удивление, были милы".

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