Актер Бен Уишоу развелся с мужем после 10 лет брака

"Их брак распался. Муж Бена сказал друзьям, что встречается с другими людьми. Переезды и рабочий график дали о себе знать. Они до сих пор живут вместе и, видимо, дружно. Но уже несколько месяцев они встречаются с другими людьми",

Пара познакомилась в 2009 году на съемках фильма "Яркая звезда" — Уишоу сыграл в нем главную роль, а Брэдшоу написал музыку к ленте. В 2012 году они заключили гражданское партнерство в Сиднее. До вступления в брак артисты не обсуждали свою ориентацию публично. В 2014 году Уишоу заявил, что каминг-аут был для него напряженным событием, но "все, на удивление, были милы".