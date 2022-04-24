Умер актер Владимир Денщиков

На 70-м году жизни скончался советский, украинский и российский актер театра, кино и ТВ Владимир Денщиков. Он умер 21 апреля, причины смерти не сообщаются.
«Трудно передать словами горькие чувства, переполняющие сердца всех, кто знал и любил этого талантливого, мужественного человека. Более тридцати лет Владимир Анатольевич служил искусству Мельпомены на подмостках нашего театра, блестяще сыграл десятки ярких, разноплановых ролей»,
– сказано в некрологе на сайте Крымского академического театра.
В нем также говориться, что когда тяжелая болезнь лишила Денщикова возможности выходить на сцену, он начал создавать уникальные иконы в технике плетения макраме-коллаж.
Владимир Денщиков родился в 1974-м. Окончил окончил театральный университет. В 1975-2007 годах работал режиссером, художником-постановщиком и актером в Крымском академическом русском драматическом театре имени Максима Горького. Экранный дебют Денщикова состоялся в музыкальной мелодраме 1971 года «Червона рута». Далее он снимался в фильмах «Будни уголовного розыска», «Юркины рассветы», «Как закалялась сталь», «Прелюдия судьбы» и «Два товарища».