Умер актер Владимир Денщиков

На 70-м году жизни скончался советский, украинский и российский актер театра, кино и ТВ Владимир Денщиков. Он умер 21 апреля, причины смерти не сообщаются.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«Трудно передать словами горькие чувства, переполняющие сердца всех, кто знал и любил этого талантливого, мужественного человека. Более тридцати лет Владимир Анатольевич служил искусству Мельпомены на подмостках нашего театра, блестяще сыграл десятки ярких, разноплановых ролей»,

– сказано в некрологе на сайте Крымского академического театра.

В нем также говориться, что когда тяжелая болезнь лишила Денщикова возможности выходить на сцену, он начал создавать уникальные иконы в технике плетения макраме-коллаж.