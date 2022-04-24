«На экранах мало умных женщин»: актриса Инга Оболдина

Сериал «Нереалити» вышел на онлайн-платформах. По сюжету, звезда реалити-шоу Рита после десяти лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернуться в родной провинциальный город и начать новую жизнь. «Вечерка» побеседовала с актрисой Ингой Оболдиной, сыгравшей маму зазвездившейся главной героини, о востребованности, бездарности и феминизме.

Фото: Из личного архива Из личного архива

— Инга, в своем блоге вы эмоционально отметили, что съемки этого сериала, команда, результат — «просто бомбические». Чем они вас зацепили?

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— У нас была прекрасная съемочная команда! Режиссер Анна Парнас, оператор Леван Капанадзе — это пара, которая не допустит ничего проходящего. Каждый кадр в этом сериале имеет значимость. Анна — один из немногих режиссеров, которая от начала и до конца разбирает сюжетную линию, судьбы персонажей, всегда подсказывает — где можно «переэмоционировать», а где, наоборот, приостановиться. Я также благодарна своей экранной семье — Ольге Дибцевой, которая сыграла мою дочку, и Николаю Фоменко, который по сюжету стал моим супругом. Вместе у нас получилась совершенно узнаваемая, жизненная история, при этом многие события специально обострены, парадоксальны. Основной посыл сериала — не все то золото, что блестит.

— Ваша экранная дочка ведет себя откровенно по-хамски. Однако ваша героиня ее оправдывает и даже хвалится дочерью перед соседями. Словно живет по принципу «мой ребенок лучше всех». Не так ли?

— Моя героиня — яркая женщина, которая мечтала поступить в театральный институт, но вместо карьеры выбрала семью. И она всячески пыталась выпихнуть дочку в телевизор. Ей не важно, о чем шоу, главное, что Рита на экранах. И ее в городе воспринимают как звезду. Это, кстати, совершенно жизненная ситуация — многие люди считают, что если они несколько раз засветились во второсортном ток-шоу, то их можно приравнять к звездам.

Хотя что такого исключительного они сделали? Мало кто понимает, насколько все это постановочно, пафосно, продажно. Главное в таких проектах — надеть юбку покороче и декольте поглубже. Как говорил мой театральный режиссер Леонид Трушкин: «Если круп лошади показывать каждый день по ТВ, он станет звездой». Но как только становится нечего выставить на публику, то человека выкидывают, как фантик от конфеты. Наша история как раз про это. Моя героиня возносит дочку к звездам, жутко гордится ею, возможно, так компенсируя собственную нереализованность.

— Вы тоже из маленького городка, построили успешную карьеру в столице. В родном Кыштыме к вам относятся как к звезде? Близок ли вам этот статус?

— Я часто бываю в родном городе, меня там любят, уважают, за что я очень благодарна. Но в отличие от героини сериала «Нереалити» я не торговала задом и бюстом. Я окончила два вуза с красным дипломом, много работала, чтобы овладеть профессией. Кстати, не надо путать понятия «шоу» и «профессия». Я никогда в жизни не считала себя звездой. Прекрасно понимаю: если ты востребована сейчас, не факт, что это же будет завтра.

— Когда вы поступали в ГИТИС, вы скрывали свой возраст, думая, что 24 года — уже неподходящее время для начала актерской карьеры. Считаете, что у актеров действительно есть срок годности?

— Мое лукавство было не комплексом, а хитрым планом. Мне казалось, что в 24 года преподаватели будут предвзято относиться ко мне, потому что из взрослого человека сложнее что-то лепить, переделывать его. Поэтому я просто говорила возраст моей сестры. Было несложно — я всегда выглядела младше. Сейчас я не считаю, что у актера есть возраст, который ставит палки в колеса его карьере. Все, кто играл прекрасных молодых любовниц, должны становиться не менее прекрасными серьезными женщинами на экранах. Если актер не способен совершить этот переход, то он становится невостребованным.

— В 2017 году вы написали сценарий к фильму «Мот Нэ». Есть ли вероятность, что мы увидим вас в роли человека за кадром?

— Произошла нехорошая ситуация с этим проектом — кое-кто хочет присвоить его себе. Сейчас идут предсудебные разбирательства, но я очень надеюсь, что фильм по моей истории все-таки выйдет на экраны. А так я пишу детские сказки, планирую сесть за сценарий театральной постановки. Так что все может быть, особенно если есть тема, которая греет и на которую хочется поразмышлять.

— И какая тема греет вас?

— Мне всегда было обидно, что для женщин в кино очень мало умных ролей. Развод, ревность, неустроенность, бытовые истории — вот и все, что достается персонажам, словно женщины ни о чем другом больше думать не могут. Хотя у нас в жизни также происходят тяжелые моменты, философские переосмысления, когда нужно подвести черту и пробовать жить дальше. Но в кино, даже западном, почему-то женские персонажи таких тем почти не поднимают. Возможно, серьезные героини в меньшей степени интересны кинематографу.

— Но ведь сейчас так актуальны идеи феминизма…

— Нет, я не выступаю за права и за сильных женщин. Я за умных женщин. За тех, кто помимо трех эмоций — любви, ревности, разочарования — способен испытывать еще массу всего. И я хочу, чтобы на экранах становилось как можно больше таких героинь.

Инга Оболдина родилась 23 декабря 1968 года в городе Кыштым Челябинской области. Окончила Челябинский государственный институт культуры. В 1991 году актриса переехала в столицу, поступила в ГИТИС и окончила его в 1997 году. Кинодебютом Инги Оболдиной стал сериал «Самозванцы» режиссера Константина Худякова.

Гордость Урала

В 2006 году Инге Оболдиной присудили народную премию «Светлое прошлое». Инга было удивилась — название «пугающее». А оказалось, это словосочетание — из песни Олега Митяева, и сама премия «очень красивая и нежная». Ее присуждают выходцам с Южного Урала за особые заслуги в своей сфере деятельности.

Распилила приз «Кинотавра» пополам

В фильме «Жги» Инга Оболдина сыграла надзирательницу женской колонии, обладающую божественным голосом. Ее наставницей по сюжету становится заключенная, певица, которую сыграла актриса Виктория Исакова. Когда Инге на фестивале «Кинотавр» вручили приз за роль в этой картине, она приняла решение разделить его с Викторией. Статуэтку аккуратно распилили. Одну половину Инга хранит в дубовой раме, другую — подарила партнерше по фильму.

Снималась в интересном положении

Перед съемками сериала «Мама-детектив» Оболдина узнала, что ждет ребенка. Пришлось переписывать сценарий специально под ее героиню Ларису. Несмотря на поздние сроки, актриса бегала с пистолетом и арестовывала бандитов, что придавало проекту особую комичность.

Коля, попридержи инициативу!

Актрисе довелось сниматься в вольном ремейке фильма «Подкидыш» — о приключениях потерявшейся в столице девочки. Соглашаясь на съемки, Инга не знала, что ту роль, которая ей досталась, в оригинальной картине исполняла актриса Фаина Раневская. А если бы знала — не согласилась бы! Интересно, что у героини Фаины Георгиевны была знаменитая реплика: «Муля, не нервируй меня», — а Оболдина произносила фразу: «Коля, попридержи инициативу!»

Конец света стал началом