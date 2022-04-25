Актрисы, которых уволили в разгар съемок

Режиссеры обычно кропотливо подбирают актеров на роли в своих фильмах. Но иногда им приходится искать замену прямо во время съемок. Причины могут быть разными: от несовместимости с партнером в кадре до приказа «сверху». Читайте истории актрис, которым нашли замену (или о которой попросили они сами), в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

Марина Зудина

Видео дня

Вдова Олега Табакова должна была сыграть в знаменитом фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!». Зудина должна была играть Софью Зотову, возлюбленную Алеши Корсака. Марина приступила к работе, правда, партнером ее был Юрий Мороз, который изначально был утвержден на роль Корсака. Но во время работы над «Гардемаринами» Мороз получил разрешение снять свой собственный фильм, которого он так долго ждал. Разумеется, он, не раздумывая, отказался от роли. В итоге Алешей стал Дмитрий Харатьян. Он прекрасно вошел в образ и представить теперь кого-то другого в этой роли просто невозможно. Вот только Марина Зудина рядом с новым Корсаком смотрелась не слишком гармонично. Дружинина приняла решение заменить актрису. Софьей стала Ольга Машная.

Правда есть и другая версия. Согласно ей, Марина Зудина сама отказалась от роли, предпочтя ей работу в спектакле у Олега Табакова.

Евгения Симонова

Георгий Юнгвальд-Хилькевич в роли Констанции Бонасье в картине «Д’артаньян и три мушкетера» видел Евгению Симонову. Она чудесно раскрывала образ возлюбленной юного гасконца именно так, как того хотел режиссер. Симонова уже приступила к работе, когда Юнгвальд-Хилькевичу настоятельно порекомендовали заменить ее на Ирину Алферову. Режиссер пытался отказаться от навязывания актрисы, но «сверху» поставили условие: или Констанцию играет Алферова, или фильма не будет. Юнгвальд-Хилькевичу пришлось уступить и заменить Симонову. Режиссер признавался, что очень жалел об этом: он видел Констанцию совсем другой.

Екатерина Ковальчук

Актрису, успешно исполнявшую главную роль в двух сезонах сериала «Крепостная» в третьем сезоне заменили на Соню Присс. Вокруг этой замены ходило множество слухов. Создатели сериала объяснили поклонникам «Крепостной», что замена была вынужденной и вызванной, по их словам, слишком большой загруженностью Ковальчук в других проектах.

Не всегда замены актрис происходят против их воли. Порой исполнительницы даже главных ролей сами принимают решение отказаться от съемок.

Клаудия Уэллс

Возлюбленную Марти Макфлая Дженнифер Паркер в первой части трилогии сыграла Клаудия Уэллс. Но в последующих частях на экране появилась уже другая актриса, Элизабет Шу. Уэллс могла бы воплощать образ Дженнифер на экране и дальше, но у девушки серьезно заболела мама. Клаудия приняла решение отказаться от съемок, чтобы быть с ней.

Рейчел Вайс