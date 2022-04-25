Аня Тейлор-Джой сбреет волосы ради спин-оффа «Безумного Макса»

Аня Тейлор-Джой – американо-британо-аргентинская актриса и модель готова сбрить свои роскошные волосы ради того, чтобы сняться в приквеле франшизы «Безумный Макс» .

О том, что актриса готова сбрить волосы рассказала Дженни Биван – художник по костюмам кинокартины «Фьюриоса». А режиссер Джордж Миллер подтвердил данную информацию, сказав, что изначально Тейлор-Джой будет играть обычную девушку. И где-то почти в конце ленты актриса предстанет в новом образе.