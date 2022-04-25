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1 час назад

Звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки попал в аварию

Lenta.ru

Американский актер Дженсен Эклс рассказал, что его друг и коллега по телесериалу «Сверхъестественное» Джаред Падалеки восстанавливается после тяжелой автомобильной аварии. Об этом пишет Independent.

Звезда сериала «Сверхъестественное» попал в аварию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Он был на пассажирском сидении, и ему, действительно, повезло, что он остался жив. Он получил серьезные травмы из-за сработавшей подушки безопасности»,

— заявил звезда «Сверхъестественного» во время встречи с фанатами шоу.

По словам Эклса, в настоящий момент его друг проходит курс восстановления после ДТП и ему стало намного лучше. «У него уже все хорошо, он даже может передвигаться. Но это, действительно, была очень серьезная авария. Одарите его своей поддержкой и любовью, ему это сейчас нужно», — добавил актер.

В апреле этого года стало известно, что российский рэпер Элджей попал в автомобильную аварию в Дубае. Элджей опубликовал в соцсетях фотографию разбитого автомобиля Lamborghini. О причинах ДТП исполнитель не сообщил.

Актеры,Сверхъестественное,Джаред Падалеки,
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