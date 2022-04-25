Звезда сериала «Сверхъестественное» попал в аварию

«Он был на пассажирском сидении, и ему, действительно, повезло, что он остался жив. Он получил серьезные травмы из-за сработавшей подушки безопасности»,

По словам Эклса, в настоящий момент его друг проходит курс восстановления после ДТП и ему стало намного лучше. «У него уже все хорошо, он даже может передвигаться. Но это, действительно, была очень серьезная авария. Одарите его своей поддержкой и любовью, ему это сейчас нужно», — добавил актер.