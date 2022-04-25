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4 часа назад

Мать Криса Рока прокомментировала ситуацию с пощечиной на "Оскаре"

Мира Маркина

Церемония вручения премии "Оскар" в этом году не обошлась без скандала - Уилл Смит ударил по лицу ведущего Криса Рока прямо на сцене, за то, как тот пошутил над прической его жены, страдающей от алопеции.

Уилл Смит уже принес свои публичные извинения в социальных сетях, однако матери Рока они не показались убедительными. Она прокомментировала инцидент в своем интервью для WisTV.

По ее мнению, необходимости в такой "защите" не было, она убеждена, что Смит так отреагировал, заметив взгляд своей жены после шуток Рока. Однако сама женщина убеждена, что супруга актера просто на секунду задумалась, смеяться или нет, в то время как Смит все воспринял слишком резко и метнулся с кулаками на ее сына.

«Когда он ударил Криса, он ударил всех нас. Меня он точно ударил», — рассказала мать Криса Розали Рок.

Также она считает, что извинения писал даже не сам актер, а его менеджеры.

Ранее мы сообщали, что брат Криса Рока вызвал Уилла Смита на поединок.

Оскар,Уилл Смит,
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