Уилл Смит улетел в Индию ради встречи с духовным лидером

Голливудский актер Уилл Смит уехал к духовному лидеру, йогину Садхгуру в Индию. Об этом сообщает портал The Things.

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С Садхгуру (настоящее время Джагги Васудев) Смит планирует встречу в ближайшее время. Вместе с семьей он познакомился с духовным лидером в 2020 году в Лос-Анджелесе.

Ранее Уилл Смит впервые был замечен на публике после скандала на церемонии вручении премии "Оскар". Смит фотографировался с фанатами на частном аэродроме в Мумбаи в Индии и в целом был в хорошем настроении.