Уилл Смит улетел в Индию ради встречи с духовным лидером

Голливудский актер Уилл Смит уехал к духовному лидеру, йогину Садхгуру в Индию. Об этом сообщает портал The Things.
С Садхгуру (настоящее время Джагги Васудев) Смит планирует встречу в ближайшее время. Вместе с семьей он познакомился с духовным лидером в 2020 году в Лос-Анджелесе.
Ранее Уилл Смит впервые был замечен на публике после скандала на церемонии вручении премии "Оскар". Смит фотографировался с фанатами на частном аэродроме в Мумбаи в Индии и в целом был в хорошем настроении.
27 марта голливудский актер на церемонии вручения "Оскара" вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об "очень короткой прическе" супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард", Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью.