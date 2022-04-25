Актера фильма «Лжец, лжец» госпитализировали после укуса змеи

59-летнюю звезду фильма «Лжец, лжец» доставили на вертолете в Медицинский центр имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Змея укусила артиста около его дома в Малибу. Отмечается, что когда это произошло, он работал на улице.