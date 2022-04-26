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4 часа назад

Звезда «Сумерек» купил роскошное поместье в США

Lenta.ru

Американский актер Тейлор Лотнер купил новый дом в США. Звезда фильма «Сумерки» стал обладателем роскошного поместья в калифорнийском городе Агура-Хиллз, сообщает Dirt.

Звезда «Сумерек» купил роскошное поместье в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лотнер заплатил за двухэтажный особняк 3,9 миллиона долларов. Дом в 650 квадратных метров расположен на участке площадью около 0,4 гектара. Внутри него шесть спален, семь ванных, несколько гостиных, столовая, офис и прачечная. В одной из гостиных есть камин и винная комната с системой контроля температуры на 750 бутылок, а из некоторых помещений можно попасть на задний двор или веранду. Второй этаж занимают хозяйские покои с деревянными потолками, камином, балконом и оборудованной полами с подогревом ванной.

Снаружи бежевого дома с терракотовой черепицей имеются SPA-зона и бассейн, по всему периметру участка посажены фруктовые деревья. Для приемов пищи есть барбекю с холодильником для вина и бар, а для развлечения — бильярдный стол.

В марте Тейлор Лотнер продал свое основное жилье за 5 миллионов долларов. Прошлый дом актера находился в том же районе, что новый. В нем пять спален, четыре ванные, кинотеатр и лаундж-зона.

Актеры,Сумерки,
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